自由廣場》說到苗栗這筆帳

◎ 莊貿捷

台北市長柯文哲指出，很多縣市財政正在逐漸「苗栗化」。苗栗縣長徐耀昌不滿說，「真是口無遮攔，隨便亂開槍！」

苗栗縣自劉政鴻到徐耀昌，因舉債過多導致財務困難，在二○一五年員工薪資居然發不出來。「希臘化」的財務危機已經不是新聞，只是苗栗鄉親擅於遺忘，沒有把債務當作一回事，直至今日債務積累，在台灣各縣市中仍名列前茅，苗栗身為第三線的城市，為何債台高築，仍沒有人能說得清楚講得明白，更沒有人需要負責。

雖然苗栗縣的債務，已從前年的六百多億大幅下降，但縣民得過且過已是常態，在層層疊疊的利益結構裡，是行政的怠惰與法治的失靈。其中最令人詫異的是，苗栗縣議會在召開定期會時，二度中風住院請假的議長游忠鈿，若未能在閉幕前報到，即喪失議長資格。隨後在醫師、律師和議事組等人見證下，議長被擒著手，緩慢、顫抖、奮力的，在簽到紙上留下印記，完成「快閃式」蓋章報到手續後，在眾人的歡呼下，結束了報到程序，成功留任議長的職務。

在事件落幕後，議長展開漫長的復健之旅。未料，近日有民眾在台中發現價值上千萬的「賓利車」掛有議長停車證，違停影響交通。議長夫人張淑芬做為議長代理人，指出這張停車證是議長尚未生病前，發給一名宋姓秘書，雖然有效期限到明年底，但這名秘書目前已經離職。在苗栗深陷債務危機的當下，區區議長前秘書，居然開著千萬賓利，大搖大擺在台中併排違規，著實諷刺。

苗栗縣政府大肆舉債，議會功能失靈，預算遭受排擠各類社會問題孳生，盜採砂石破壞保育傳聞不斷；毒品滲透校園不止；幫派吸收學子治安問題叢生。二○一八選戰在即，各縣市首長無不枕戈待旦，但許多苗栗縣民仍在睡夢中，真是可憂。

（作者為台師大大傳所碩士生，苗栗縣民）