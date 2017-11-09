綁住手腳如何追趕全球創新大潮？

勞基法再修正在行政院長賴清德的堅持與承擔下火速展開，贏得多數民眾掌聲，咸認調整鬆綁後，將促成產業生產更具效率，強化市場競爭力，並做大成長大餅，營造勞資雙贏局面。但是，少數勞團與政治人物依然強力反對一例一休鬆綁，指控勞基法再翻修乃開倒車，勞工權益將回到比未修法前更悲慘的處境。此一反對聲浪甚為強大，已使行政院版本有所退縮，未來立法院審議勢必更有一番激戰，則勞基法再修正能否達到鬆綁，提供產業彈性調度的目的，不免令人憂心。

在民粹當道的氛圍下，勞基法再修正陷入紛擾，乃意料中之事。其中，勞團為捍衛勞權，無論修法後果是好是壞，總要拉起抗爭的大旗，是可以想像的。然而，歷史的發展經常是反諷的，那些高喊人民至上的，最後常常淪為獨裁政權，而高喊勞動階級翻身的共產黨，最後卻變成新階級，翻身以後的勞工並沒有當家作主，反而淪為新工奴。現在為勞工階級呼喊，要求這要求那，沒有妥協打折餘地，否則就是出賣勞工的勞運份子，一旦勞基法再修正被其擋下，會不會因為失去修正政策錯誤的機會，反而害了勞工？為勞工爭取權益，乃文明社會的表彰，但是，很多事情不是光喊漂亮的口號，就一定有好的結果，還是需要專業評估與檢驗，才能找出最適當的勞資關係框架，達成勞資雙贏。

至於反對最力，宣稱政院版本五大方向完全偏向資方，讓勞權倒退三十年的國民黨，明明體質上就是右派，近年丟掉政權後仍陷在重度憂鬱之中，無法正面思考，再也沒有討論議題能力，每逢爭議便不自覺披上左派外衣，完全失去了方向感，唯一的方向就是跟執政黨反方向，陷入直覺式反對狀態。這個政黨，既沒有反省當初勞基法修法時力主兩例可能帶來的災難，在一例一休通過後，卻也跟著批判其僵化無彈性傷害了台灣的產業。如今，當執政黨知錯要改時，該黨卻又「半夜吃西瓜—反症」，再度選擇了錯誤的立場，同樣採取了謾罵當武器。一個徹底被人民唾棄的政黨，慘敗之後竟無反省，還是只會在國會罵街，真令人質疑是否還有再起之日？

勞基法修法，不是階級鬥爭，也不是剝削與反剝削的對抗，應是理性探討如何確保產業發展、勞資關係與勞工權益，以打造出最合適的架構。事實上，台灣並不是一個階級社會，社會流動性高，打拚就能出頭天，小工也會變老闆；該防範的「壞老闆」少之又少，不必將所有人都當成壞人，以防範盜賊的心態來羅織勞動法規。更何況，台灣除了製造業之外，尚有服務業、高科技產業，體力與腦力勞動、藍領與白領之別，員工亦分為基層與高階，且服務業（百貨週年慶）、出口業（訂單多寡）有淡旺季之分，而媒體記者之新聞採訪不一定會在固定工時中發生，有些工作講究固定工時，有些則是責任制，百工百業狀態不一，如何能將之全部綑綁在一部以傳統生產線為規範的勞基法規之上？

所以，讓工時、加班的實務調度更具有彈性，增加生產的效率與競爭力，對台灣經濟提升具正面助益，而且也沒減損勞工的權益。例如一例一休鬆綁，由七休一變為十四休二，乍聽之下似乎罪大惡極，怎可如此壓榨勞工，使之過勞？其實，七休一或十四休二，只是一種「朝三暮四」或「朝四暮三」的彈性調整，不會把週休二日變沒有了，何來小英違背週休二日的承諾？而且，要十四休二，即使以原行政院版本，也須工會或勞資會議同意，不是資方可以片面決定。因此，除產業作業型態有此需求，一般資方是不會採取如此極端的工作模式。

鬆綁勞基法是做對的事情，不是罪大惡極，是建構一種勞資合宜的制度，結果不會比未修前更差，更無所謂倒退或圖利資方的情事，無須用泛道德的角度反對、批判，好似要在勞資與市場上架構一個異端裁判所，對企業主進行獵巫行動。當前全球的產業潮流大抵在解構過去的枷鎖，強調創新、自由與效率；台灣正在創新產業的大潮中急起直追，如果再被一套僵化的勞基法綁住手腳，必然脫隊邊緣化，後果不堪設想。