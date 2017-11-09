自由廣場》台三線「無醫鄉」需跨部會協調

◎ 官武德

報載苗栗縣獅潭鄉衛生所的醫師，因為公費服務年限已到而離職，由於下一批醫學系公費生的分發還需一段時間，使得獅潭鄉處於「無醫鄉」的空窗期。

位於台三線（內山公路）的客庄沿線鄉鎮，長久以來人口老化嚴重以及青壯年人口外流迅速，獅潭鄉的「無醫鄉」困境，只是凸顯台三線客庄偏鄉醫療資源嚴重缺乏且亟待處理的一隅。

建構「伯公醫療行動網」和「夥房日間照護中心」，強化社區醫療、巡迴醫療，讓長輩就地安養的社會照顧政策，是執政黨的客家政策之一。另一項重要客家政策是打造國家級台三線客庄浪漫大道，成為青年回鄉的路。筆者世居北埔鄉台三線旁，亦曾任本鄉第一任樂齡學習中心主任，有機會與鄉內長輩接觸，因此非常能夠體會客庄在地居民對於醫療資源的急迫需求。近期聆聽專家對於「伯公醫療行動網」和「夥房日間照護中心」的規劃進度，表示還停留在評估階段，還有許多細部問題需要處理。

解決台三線偏鄉客家地區的醫療問題，不是客委會的專業，也超出客委會的權責。因此，必須由政策召集人主持跨部會協調會議，儘速協調衛福部、交通部等相關部會，解決醫師下鄉意願以及交通接駁的問題，營造「老有所終、老有所養」的居住環境，也才能逐漸吸引青年回鄉。

（作者為國立中央大學客家學院博士生）