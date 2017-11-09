自由廣場》例假調整三層卡關 過當

彈性七折八扣 亦違比例原則

◎ 簡文成

賴院長拍板鬆綁七休一，但增設二項審核程序，即先由各行業公協會提出經中央目的事業主管機關同意後，再由勞動部指定行業別適用，然後經工會同意，無工會者，經勞資會議同意，三十人以上企業另須報請當地主管機關核備，層層把關恐變成層層卡關，使修法增加彈性美意七折八扣，亦違比例原則。

舉例而言，週一至週五為工作日，週六為休息日，週日為例假，週一適逢颱風、霾害、氣爆、台電停電等導致停工，依現行法令，雇主得不發給當日工資，然，勞工少一天出勤，恐影響企業營運，勞資如協議下個例假日與週一對調，週一轉為例假，勞工獲得工資，雇主得完成當週業務進度，勞資互蒙其利。

或如勞工希望有較長假期探視家人，主動要約將週一、週二與週六、週日互調，產生與前週六、週日連續放假四天。又或如「採作四休三」工時制者，前後二週各週期之第一天至第四天為工作日，每日正常工時為十小時，第五天為空班休息日，第六天為法定休息日，第七天為例假，勞資約定次週調整為「作三休四」，形成第一週第五、六、七天與第二週第一、二、三天連續放假六天，企業招待出國旅遊五日，紓解身心，第二週第三天返台。

前述情形，依現行法令，僅須由勞資協議，即得調整例假，可讓企業經營運作、人力安排更有彈性，而勞工亦可安排較長假日從事休閒活動以恢復體力，這難道不就是我們所樂於見到的「維勞工健康並兼顧生產」嗎？何以課雇主須經過冗長繁瑣程序申請？

再者，雇主於有天災、事變或突發事件而停止例假，僅須於事後廿四小時內報請核備，而例假調整未減少例假天數，亦未使勞工於例假出勤，竟須經事前申請層層審核，豈無過當之虞，而違反比例原則？

勞基法立法之初，例假調整僅須勞資協議，完全符合「保障勞工權益、加強勞雇關係，促進社會與經濟發展」的立法精神，沒想到竟被視為洪水猛獸。請賴院長進行大開大闔的改革，否則謹小慎微的改革無助經濟發展。

（作者現任企管顧問公司董事長，新北市民）