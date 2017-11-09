自由廣場》科技繁星生放棄台科大的秘密

◎ 鍾邦友

技專校院招生委員會計畫明年起科技繁星錄取生不論放棄與否，均不得參加甄選入學，此舉引發高職端的恐慌。對此招聯會表示改革的主因是有許多學生利用繁星管道錄取後放棄，像今年台科大、北科大就各有六、十名學生錄取後放棄，然而繁星員額在國立科大是外加的，不能流入後續分發員額中，為免影響其他考生權益，因此決議變革。

但筆者發現，台科大招生的一百個名額全部都是不分系的，而北科大被放棄的名額也有不少是不分系群的招生名額，也就是選填志願時，任何類科的學生都能選擇這些名額，例如餐旅群的學生有可能選填與所學相關的高雄餐旅大學的幾個志願後，又填了台科或北科的不分系，因為共能填廿五個志願，反正不填白不填，最後餐旅類的都沒上，高分群的人仍極有可能落到台科或北科。

問題是台科、北科全無餐旅類的相關系組，不分系根本沒有未來專業發展的場域，錄取的學生便順理成章的放棄，一則展現自己的實力，一則也能為高職爭光，以學生及學校立場，皆是何樂而不為，就像包裝精美卻味如嚼蠟的糖果，任何人都想拿來品嚐，但是否成為主食那又另當別論。

倘若開的是專業科系的名額，像電機、電子，限制相關群科學生選填，試問有哪個人會笨到要放棄頂尖的台科北科？明明是科技大學搬石頭砸自己的腳，如今卻怪罪學生把他們的名額當雞肋，這樣的改革邏輯未免太過好笑！

其實模仿早年的大學繁星與學校推薦兩管道同在一張報名表上的作法便十分可行，科大的繁星與甄選入學也可以同時作業，共同錄取後由學生排序選擇最佳志願，便可以解決名額浪費的問題，而科大也沒必要再搞什麼不分系，因為高職既已分流，又何必再繞個大圈圈讓早已定向的學生重玩生涯探索的遊戲？

（作者為高職教師，高雄市民）