自由廣場》獵雷艦如何走出「爛尾樓」陰霾

◎ 呂禮詩

海軍年度例行的「海強操演」甫於上週結束，雖然對抗的科目與往年略同，然而今年最大的突破在於「攻擊軍」以水雷作戰為其專業的一九二艦隊擔任，顯見海軍開始重視水雷作戰的戰術、戰法與限制因素。然此正值獵雷艦案鬧得滿城風雨之時，究責固然重要，但在當前敵情威脅下，探討獵雷艦是否繼續造艦，或藉此考慮以其他艦型取代，更具有必要性。

盤點海軍目前的水雷戰力，以四艘永陽級艦而言：永固艦由於裝備狀況之惡劣，已在二○一三年除役；而與其同型的永陽艦、永慈艦與永德艦，在美軍服役四十年後，雖經翻修軍售我國，但歷經了二十餘年，狀況也堪慮。更何況此一艦型的水雷作業型態，還停留在機械掃雷的階段，面對新一代音響、磁性與壓力等複合式的感應水雷，恐力有未逮。

真正具有反制複合感應水雷能力的，僅有四艘自德國獲得、於一九九一年成軍的永豐級獵雷艦，與兩艘美國軍售、於二○一二年成軍的永靖級獵雷艦。以此六艘，戰時要在解放軍佈放水雷的封鎖之下，為主戰兵力開闢蘇澳及左營兩港的安全航道，或可勉力為之；但靠泊於高雄、馬公與基隆等港的基隆級、成功級、濟陽級與錦江級等艦，就只能自求多福。

故新一代獵雷艦的籌獲，並藉以進行永豐級及永靖級艦偵蒐、作戰系統與自主式水下載具（Autonomous Underwater Vehicle, AUV）的性能提升，以強化獵雷能力，勢在必行。但是否跳躍性的取法於美軍濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship, LCS）之多功能構型，則有待商榷。

濱海戰鬥艦之設計，植基於美軍的絕對空優下，低強度且快速反應的作戰需求，然而此與台澎防衛作戰之「預警時間短、損害強度大、首戰即決戰」的作戰型態並不相符；另以台灣周邊的水文環境與海底地形，並非皆適於佈雷，獵雷艦的任務在於軍港外安全航道的開闢，以利主戰艦艇出港遂行各類型作戰。將獵雷艦加碼武裝為「無敵戰艦」，不但所增加之排水量不利於獵雷艦精確定位，更與除雷必要之低噪音、低磁性與低水壓變化等要求有違。

國防部上個月提交立法院外交及國防委員會「國軍獵雷艦執行進度」的報告中，雖然臚列了四種選項，然真正可行的只有「撤案」及「慶富公司繼續履約」兩者；一旦撤案，無論是重新建案或改以提升現役性能，不免曠日廢時，不如借鏡當年劍龍級潛艦的造艦經驗，由聯貸銀行團監控金流，海軍組成專案小組接管造艦進度，才是解決慶富破產危機與維持海軍水雷戰力的唯一途徑。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）