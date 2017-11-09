自由廣場》（金恒煒專欄）關於「車輪旗」的幾個思辯

最近所謂「國旗」議題又被推上新聞焦點，因為高院周盈文、林孟皇、林海祥法官組成的合議庭，裁定停止審判「割裂國旗」案，並聲請大法官釋憲。裁定的理由是，「為了彰顯國旗的自由、平等、博愛精神，應該包容（被告）陳儀庭等三人毀損國旗的『表意行為』」，並表示侮辱國旗罪已牴觸憲法所保障的言論及思想自由，也違反刑法的比例原則云云。

當然，高院三位法官把毀損國旗案送大法官釋憲，基本上是贊成二審的無罪判決，但又要解決初審援引毀損國旗罪，希望藉由大法官釋憲，判定毀損國旗罪違憲，從而根本解決言論自由與毀損國旗的矛盾。

高院法官在國旗「精神」上的解釋，應是習用孫逸仙說法，但孫還認為三色係代表三民主義；且紅色除了「博愛」外，尚有「革命鮮血」的意涵，換句話說，也就是「革命血如花」的寫照。如果用〈推背圖〉或〈燒餅歌〉的讖緯，早暗示紅色共產黨會把藍色國民黨逼到一角去。重點是，這面「國旗」從構思到成形，全與台灣及台灣人無關，也因此車輪旗的「表意」，誰知道？誰在乎！

關於這個議題有些值得討論的地方。

其一。毀損「青天白日旗」也好，「車輪旗」也好，到底是言論自由問題還是意識形態問題？政大教授廖元豪認為廢除侮辱國旗罪或許可行，未來遇到民眾毀壞國旗，在「不考慮意識形態前提下」，或可用毀損罪論處。要問的是，這屬民法還是刑法？是公訴還是告訴乃論？而且都是毀損，如何判定具不具「意識形態」？徒見法律教授不敢逆言論自由的大不韙又想用毀損罪恫嚇毀旗者；自陷左右維谷的窘境。

其二。被告學生強調毀旗動機出於中華民國沒有合法性，青天白日不是我國國旗，「若果是，會用生命保護」，所以在意的不是言論問題而在國家認同；一旦認同確定，會用生命護旗。基本上還是認為國旗有無上尊嚴，不可輕侮。問題是，「上帝我們尚可批評」，還有什麼不可批評？（胡適一九二九年的話）；即使是台灣國的國旗，也不可以凌駕在言論自由之上。

其三。法學家陳志龍表示，毀損國旗等損害國家法益的罪，都是假的，應只有民事賠償問題。這個說法比廖元豪的主張明確且周詳多了；而且只有毀損他人所攜的「國旗」，才有民事賠償官司。陳教授不贊成釋憲，主張法官自為裁判。

結論。毀旗案不過是再度戳破「國王沒有穿衣服」。中華民國在台灣裸奔了六十八年，也就是不要臉了六十八年，自以為穿上「中華民國」、手持「車輪旗」即儼然是國家了。毀旗案不只是所謂國旗案，而且也是國家認同案。從這個角度看，大法官釋憲只能解決台灣國成員的刑責，證成不了他們的政治主張。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）