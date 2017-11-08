自由廣場》自強號哺乳事件 不同看法

◎ 王雅

自由廣場刊登「自強號哺乳事件平議」，今年剛獲一子的筆者，也有些想法。

小兒出生後，前半年都以瓶餵方式哺育純母乳，起初一天要哺餵六次，因此，集乳時間也同步調整為一天六次，等同每四個小時要集乳一次，然一次集乳時間約三十分鐘，餵食時間也約三十分鐘，洗奶瓶時間十幾分鐘，換句話說，每餐之間頂多只有兩個多小時的空閒時間，著實累人。之後為能多睡些，就省略掉半夜那次，改一天集乳五次。另外，如果外出或繁忙時刻，也會有一、兩個時段沒有集乳。由上可知，集乳時間其實是可以微調，甚至只要不是長期刻意省略，基本上不會產生退乳現象。

本次事件是通勤族的母親每天下班後，利用搭車時段長期使用哺乳室集乳引發爭議。以這位媽媽立場而言，目的正當，使用方式也沒有違反哺乳室使用規則，還可以充分利用通勤時間，似乎沒有什麼好苛責的地方。

再以列車長立場而論，哺乳室是每個有需求的母親都可以提出使用之需求，絕非為特定人而設，更不能由特定人獨占，尤其在傳出有人濫用、甚至邀朋友在裡面一起吃零食等等謠言之後，列車長當然更應避免哺乳室遭人濫用。況爆料文還提出，有母親長期在搭車前即要求站方將該號列車的哺乳室留下來給自己使用，至下車時方予以歸還。試想，列車長為了哺乳室合理使用，要求查看媽媽手冊，限制使用時間三十分鐘等等作為，有何為難該乘客之處？

筆者以為，火車的哺乳室是給「急需」的母親使用，若刻意將集乳時間調整至自己通勤時段，以別人的不便換取自己的方便，當然容易招人物議。這位媽媽若能設身處地為其他母親著想，是不是也可以考慮讓集乳時間往後延或提早一小時，雖可能會壓縮到自己的休息時間，但長期獨佔哺乳室，實在不甚妥適；況且集乳用具繁多，在家使用也遠比在哺乳室使用舒適得多。

（作者為公務員，雲林縣民）