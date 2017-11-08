自由廣場》逢甲夜市有感：生意一定要這樣做嗎？

◎ 江凱弘

相信到過逢甲夜市吃過小吃的朋友都知道，動機常常不在吃飽，而是在吃巧。但讀者應該也有類似的經驗吧！那就是…連小吃這種小確幸，也需要如同審核保單一樣看清當中的細節，難道台灣已成了生存需要欺騙的社會？

某家賣烤章魚的店家，筆者目視商家在烤的確實是整隻章魚腳，以為就是這樣一整隻，遠看呈螺旋狀，著實引發味蕾；心想如此美味，該是大排長龍的，怎會小貓兩三隻？於是就這樣糊里糊塗的點了。怎知在期待之後，換來一小盤章魚腳的細枝切盤；仔細掂了掂，應該至多只有架上在烤的二分之一不到。這時心中難免懊悔當初沒問清楚，一份是多少量？是賣一整隻嗎？平時我們看到烤香腸的攤子，會直覺的以為就是一整支；但今日的章魚腳體驗便不是如此了，於是當消費者的直覺被消費了，那原本純樸實在的夜市文化已然變質。

無獨有偶，又有一家燒烤店，招牌大剌剌的寫著，三支五十；一般人到夜市，其實多少期望著經濟實惠的花費，湊湊熱鬧。誰知，定睛細視，當中標有一條難以辨識的虛線，老闆義正辭嚴的說著，虛線右邊才是三支五十，左邊的沒有。

其實，從商業的角度來看，可冠冕堂皇稱其為「話術」，這似乎是集客萬靈丹。但如此策略運用得越來越多時，人與人之間的信任與善意也就相形消失了。

下次逛夜市時，彼此提醒，要像簽保險那樣謹慎，問一下確實的價格與數量：「老闆，一份多少錢？分量是多少？」雖顯窮酸，也換來銷售者的鄙視眼神，卻至少能彼此釐清，並期待人與人之間的單純與善意，不要在這樣的消費環境下被磨損了。

（作者為高中教師，台中市民）