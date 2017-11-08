自由廣場》《林保華專欄》美國「印太」新戰略的誕生

美國總統川普將於今日抵達中國訪問。川普亞洲行只有中國這一站最令人關注，也充滿想像。最新一期《時代》雜誌亞洲版以簡體字的「中國贏了」作為封面。通曉中國事務而強烈反中的白宮國家貿易委員會主任納瓦洛被缺席（似在抵消川普女兒女婿），加上川普還沒有建立起處理中國事務的堅強團隊，因此外界很擔心這次訪問的結果；何況中國會刻意奉承川普讓他心花怒放而疏忽對原則的堅持。當年雷根總統訪問北京，中國當局給他睡「龍床」一試皇帝夢，這次是在故宮設宴招待川普讓他品嚐被「皇帝餐」服務的高度享受。

與以往不同的是，這次雙方幕僚沒有做足一大堆訪問前達成的「共識」而讓訪問成為行禮如儀，因此訪問過程中會突然爆出什麼問題很難預料，也是對雙方團隊的真正檢驗。

比較欣慰的是川普出訪時美國推出「印度洋—太平洋」（Indo-Pacific）新戰略。川普因為沒有重申「重返亞洲」讓亞太國家捏一把冷汗，如今的「印太」新戰略範圍更擴大，名稱也更科學，而且覆蓋了中國「一帶一路」的「一路」。

這個新戰略來源於日本首相安倍組織以美、日、印、澳四大海洋民主強權同盟網（菱形）的「鑽石戰略」構想。這顯示了美日同盟的牢固。台灣因此受益，也符合台灣的新南向政策。不排除這個印太戰略將取代被川普廢除的跨太平洋夥伴協定（TPP）。

印太戰略顧名思義將納入印度之外瀕臨印度洋的諸多國家，包括緬甸、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、馬爾地夫，再接上阿拉伯海與東非諸國。中國已在緬甸、巴基斯坦建造它在印度洋的出海港口，並在東非的吉布地擁有一個中國駐軍的軍港。未來印度洋也將硝煙四起。

Indo在這裡，也與印度尼西亞、印度支那半島（越、柬、寮）的Indo重疊，更讓這個名稱有特殊意義，其人口已超過專打「人海戰術」的中國。印太戰略中的印度、越南與俄羅斯（蘇聯）有長達超過半個世紀的友好關係，現在都面臨中華大帝國擴張的威脅。美國如果能夠儘速釐清「通俄門」案子的干擾，並且說服歐洲盟國，正式改善與俄羅斯的關係，這樣才能最好的應對威脅全球和平與普世價值的「赤禍」。這才能讓美國真正的再偉大起來。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）