自由廣場》林益世與簡太郎

◎ 黃帝穎

近日因慶富案被告圖利罪的前行政院秘書長簡太郎，昨天反告立委黃國昌誹謗，卻未對為何召開兩次會議介入個案，使公股行庫高額聯貸慶富，最重損害二○一億元做出解釋，更未向人民道歉，竟反告質疑者誹謗，這讓人想起另一個前行政院秘書長林益世！

同樣是馬英九執政時受重用的行政院秘書長，林益世在二○一二年被控介入個案，處理中鋼下腳料，更向業者索賄。案發之初，林益世同樣堅決否認犯行，甚至與簡太郎一樣，對質疑者提告誹謗（當時林益世告爆料的壹週刊及記者）。但隨著檢察官偵辦，林益世介入個案及向業者索賄情節越臻明確，後遭檢察官提起公訴。

簡太郎同樣告質疑者誹謗，但依據行政院組織法規定，行政院秘書長僅有綜合處理行政院幕僚事務之職權，並沒有為特定業者取得公股行庫高額貸款等利益的權力，且依據公務員服務法第六條前段規定「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益」，簡太郎所辯「依法行政」，請問是依什麼法律，為慶富「喬」高額聯貸？簡太郎被黃國昌告發圖利罪，何來誹謗之有？

當年，林益世為了政治效應而告質疑者誹謗，但後經檢察官偵查發現確有不法，林益世反而因提告誹謗，被檢察官另案依「誣告罪」起訴，且法院判處八個月徒刑；簡太郎與其效法林益世，對質疑者提告誹謗，不如將慶富案解釋清楚，到底兩次開會為慶富「喬」高額聯貸，是依據什麼法律？背後若無高層指示，政院秘書長是否一視同仁為所有陳情人開協調會？公股行庫的二○一億元損失誰要負責？又是全民買單？

（作者為律師，永社副理事長）