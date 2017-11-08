自由廣場》原民立委選區重劃芻議

◎ 陳啟濃

立委李俊俋在立法院提出應重新擬定原住民立委選區，這個意見，筆者放在心裡已經好幾年。

目前原住民立委選區是用「平地原住民」和「山地原住民」做區分，是沿用日治時期的戶籍劃分。而這樣的劃分，是依當時原住民的戶籍地。也就是說同樣是布農族，日治時期有可能居住在山地鄉跟平地鄉，居住在平地鄉者，劃分為平地原住民，居住在山地鄉者，劃分為山地原住民。而目前平地和山地原住民立法委員各有三位，共六位。這樣的劃分有許多問題：有的縣市沒有原住民立法委員設籍，無法為地方發聲；當選的立委過度集中在特定原住民族群，一些原住民族群則因人數過少，多年來沒出過立委。根據這些問題，筆者有些意見：

一、根本上取消平地、山地原住民的劃分，讓日治時期的錯誤，有一回復的機會。

二、依地區，全國可劃分為北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏及宜花東，各選出一名原住民立委，有地方代表性，就近服務原住民選民。

三、如果不用地區分配，則可參考各族群人數，分配立委名額；另保留名額給人數少的原住民族群。例如依人口數前五名的族群選出後，再留一席立委名額，保障其餘少數的原住民族群。

日治時期對原住民劃分的草率行政，國民政府來台後也便宜行事至今，當然要改，才稱得上公平。蔡政府號稱是最尊重原住民的執政團隊，背負這樣的使命與榮譽，對於代表原住民在國會審查政策的原住民立委，當然應制定出一套有足夠代表性的原民立委席次新方案，以反映原住民真正的需要。

（作者為阿美族女婿，現任國中校長）