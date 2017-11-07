社論》關注川普的亞洲行

美國總統川普正進行亞洲之旅。十二天的行程，他訪問日本、南韓、中國、越南及菲律賓等五國，參加亞太經合會和東亞高峰會兩個國際大會，是二十五年來美國總統訪問亞洲時間最長的一次。川普此行，據官方說法，除了眾所矚目的北韓問題，也要推動開放、自由的「印度洋—太平洋」（Indo-Pacific）地區，並以公平貿易增進美國的繁榮。對如此重要的美國總統亞洲行，我國參與的場合不多，但可能的影響不小，從而除了密切關注川普此行，也須反思在國際變局中，我們基本的外交及安全方策。

川普此行的上述三個目標，追根究柢，其實都與中國有關。以北韓問題來說，川普期待中國加上俄羅斯，可產生足夠外在壓力，迫使北韓放棄核子武力，這是高難度的目標。對北韓而言，核武是它維持恐怖平衡的利器，處心積慮多年發展而有進展，除非外在武力壓迫或經濟制裁足夠嚴厲，它不會放棄賴以生存的核武。地面進攻或為摧毀北韓核武的「唯一方法」，但傷亡將不計其數，軍事選項的風險甚高。剩下的外交談判及經濟制裁，行之多年，尤其靠中國與北韓打交道，有如美國智庫「威爾森中心」專家帕森（James Person）近日所言，美國從一九七○年代就走這條路，成果有限，四十年後仍依循此模式，「只會繼續失敗下去」。

中國不樂見北韓實質讓步，不僅兩國有互助同盟關係，多年的事實也證明，北韓問題一直是中國用來敷衍美國、從中取利的極佳籌碼。寄望中國制約北韓「去核化」，即使不是台灣俗話所說「請鬼拿藥單」，至少也是緣木求魚。

類似北韓問題，中國應付美國的手段多多，其中一招，即說一套、做一套或口惠而實不至；美中之間的經貿問題，也是一例。中國是美國最大的貿易順差國，套用川普的話，雙方貿易既不公平也不開放；尤其中國在維護智慧財產權、開放市場、強制合資、逼迫技術轉讓等實務，都讓美國不滿。今春在美國佛州「川習會」後，中國以允許美國牛肉、天然氣進口敷衍，但夏天兩國經濟對話以不歡而散收場，隨後美國對中國展開不公平貿易三○一調查，顯示美中經貿問題，和北韓問題一樣，都棘手難解。按中國或北韓的盤算，美國總統任期至多八年，歷任總統競選時或上任之初，常大張旗鼓，但遇難輒止，甚至只求任內不出大亂子，而不積極致力問題的根本解決。川普聲勢浩大，但能否有別於以往，大家都在看。

川普此行更基本的挑戰，是崛起的中國，動作頻頻，野心外露，亟思「把美國踢出亞洲」，一強獨霸，讓周遭各國不安。川普啟程之前，傳出中國演練轟炸關島，美軍認定北京威脅勝於平壤。從而，川普此行，須向東亞盟國展現承諾，爭取信任；安全議題如此，「美國優先」、退出ＴＰＰ等他上任以來引發的經貿爭議，亦然。或因如此，川普政府最近以「印度洋—太平洋」取代「亞洲—太平洋」，各方解讀，應旨在聯手印度、澳洲，加上既有東亞盟友，聯手制衡中國擴張主義。

對我國來說，川普此行以「川習會」最受關注。前此「美中第四公報」或以台灣為北韓問題的交換籌碼之說，或係子虛烏有；但以川普的商人性格，是否秘密交易，我國仍須戒慎恐懼，密切關注。另一方面，在以「印太」取代「亞太」的新形勢中，印度、澳洲、印尼都是我國推動新南向所要擴展交流的南方大國，積極增進與這些國家的實質關係，相當重要，不能只喊口號。

務實地說，除了亞太經合會，我國在川普此行所能主動發揮的空間不大，但埋頭苦幹、增強實力也是台灣當前所需要的，特別是在經濟、國防等基本要務的強化。經濟尤為根本，行政院長賴清德昨天針對缺地所做宣示，屬排除投資障礙的系列作為之一；加上稅改、加薪、修正一例一休等，都是務實做事、突破現狀所必要。國防方面，近日「紐約時報」及ＢＢＣ不約而同指出我國國防實力亟須增進，以因應台海軍事失衡現狀，也是我國面臨的嚴厲挑戰，不容掉以輕心。