自由廣場》Seafood與宗教團體法

◎ 陳子瑜

從爆發供養名車事件以來，社會開始關注以宗教團體為名的組織活動，並陸續發現諸多令人匪夷所思之處。在個人信仰層面，受宗教信仰自由之憲法保障，吾人予以尊重；然在組織運作的「世俗」部分，則涉及個人權益與公眾利益，有受輿論及公權力監督之必要。

舉例而言，信徒供奉名車，無論對象是組織或個人，都應適用所得概念，再依實際用途與必要性予以課稅，以免不肖人士假借公益性組織之名，行斂財甚至洗錢之實；而宗教團體對於資產之運用，也應遵守法令規範。以seafood團體為例，其中對於信徒的背景調查、監控出席情況甚至思想引導，都已經達到透過同儕壓力侵犯個人自由的疑慮，不能單純以宗教自由一語帶過。而又據媒體報導，近日諸多信眾因被管理階層擔心有「洩密之虞」，會籍突然遭到開除，那麼他們已經繳交的會費等相關費用，又該如何處理？

立法院過往曾有多起宗教團體法草案之提案，但可惜若非內容有討論空間，便是既得利益團體大力反對而束之高閣，殊為可惜。政教分離的世俗國家，方能維持民主體制的行政中立，對於宗教信仰自由的保障，範圍在於教義與宗旨不應危害公共利益，宗教團體及領導人更不應藉由信徒自信仰轉化而來的服從，使其變質成為圖利自己，甚至侵害信徒個人權益的工具。為了避免上述情形，一部能保障信仰自由與監督「塵世俗務」的法案，實是刻不容緩。

（作者為作家，台大政治學碩士）