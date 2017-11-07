自由廣場》自強號哺乳事件平議

◎ 吳馨恩

最近，有一名媽媽網路發文，表示近兩個月在台鐵使用自強號哺乳室，列車長要求出示「媽媽手冊」、不到規定三十分鐘就要求離開、表示內部人員懷疑使用「站票」的她有「佔位」之嫌等，該文一出，引發網路上兩極化的觀點，連列車長都親自回覆。(https://www.bc3ts.com/post/4715)

首先，依照「公共場所母乳哺育條例」第三條，「哺乳」跟「集乳」一樣屬於「母乳哺育」的範圍，一樣有權利使用哺（集）乳室。且列車上的公共設施，並沒有限定劃位者使用，難道使用火車廁所也是在「佔位」嗎？

二來，每人體質不同，有些人集乳只需要十分鐘上下，有些人卻需要三十分鐘以上，甚至不乏有人需要老公幫忙吸。若因時間壓力過於緊張，可能還會擠不出來。有人質疑該名媽媽每次使用三十分鐘，剛好與其通勤所需三十九分鐘相近，實在太過嚴苛。

三來，嬰幼兒每天都需要飲食，集乳也是每天的工作。若沒有按時集乳，身體就會認為不需要再分泌母乳，可能母乳的分泌量會越來越少，甚至不再分泌了。

最後，如果有人擔心，哺（集）乳空間不夠給有需求的人使用，就應該增設更多的哺（集）乳空間。台灣的生育率持續下降，若連最基本的友善育幼環境都沒有，生育率的問題將難以改善。

（作者為婦女團體工作者，新竹市民）