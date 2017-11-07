自由廣場》比「軍備援贈邦交國」更好的選擇

◎ 吳人中

報載為防友邦多明尼加邦交生變，我國將提供總值三千五百萬美元的軍備裝備贈予多國，包括兩架UH-1H直升機、九十輛悍馬車等。而總統在面對提問時，亦表示「這批悍馬車已屆淘汰，我們只是去問友邦有無需求」。

的確，上述待贈裝備皆已有後續接替品項（UH-60M直升機、輕型戰術輪車），將使用壽期已屆之除役裝備進行清償、運用，發揮剩餘利用價值，亦為報廢之外的較佳選擇。但過去諸如我國曾援贈過快艇的甘比亞、直升機的巴拿馬等國，還是說斷交就斷交，讓人見識國與國之間以利益至上的現實嘴臉！

再進一步思考，此次我國援贈的軍備品項，真的是「淘汰」品嗎？近期美國聯邦航空總署（FAA）宣布通過極光飛行科學公司（Aurora Flight Sciences）所研改的無人UH-1H直升機適航認證；悍馬原廠（AM General）亦經由美國陸軍獲得外售悍馬車一萬一千餘輛，高達廿億美元潛在商源的訂單…足見雖是「老」裝備，但仍具市場，而經翻新、提升之後，更可能老驥伏櫪、戰力加值！

我國使用上述軍備多年，卻未建立系統研改、備件生產、改裝套件的能量，殊為可惜。這些援外的軍事裝備相關後勤維保，是否又須靠國軍僅有的維持預算支撐？或是採購弊案又生，這塊大餅又將流入不肖廠商或對岸廠商中？在利用援贈發揮軍事裝備剩餘價值之時，若能結合我國軍方、民間研發生產能量，同時將裝備提升或建立後勤供應鏈，讓受贈國與我國有更加深化的後勤連結，相信會是單純軍備援贈之外「更好的選擇」！

（作者為陸軍少校，台北市居民）