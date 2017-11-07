自由廣場》（青年時評）柯P花媽鬥嘴，朱立倫裝蒜？

◎ 林彤潔

台北市長柯文哲日前和花媽「鬥嘴鼓」，柯Ｐ認為高雄舉債第一，苗栗化。此話一出不免讓花媽大動肝火，痛批台北市享有最多資源，說這種話「沒有展現高度」。之後柯文哲更指出台灣各縣市走向苗栗化，未來財政會出問題。高雄財政局則表示，高雄人口相較於北市多九．四萬人，面積更是台北市的十一倍，無論土地面積還是人口數都應該擁有比較多的資源，但事實卻是統籌款比台北市少一二○億。

南北資源比例懸殊早就不是新聞，但首長們為此起爭執可有趣了，不禁讓筆者好奇，早就升格為直轄市的新北市又該如何自處？

新北市有三九八萬人口，硬生生比台北市多了一三○萬人！擁有的資源有比台北市多嗎？新北市分配到的統籌款金額達三一○億，乍看之下是全台灣第二多的縣市，但平均起來人均資源是全國倒數第三。

不僅台北、新北發展不均，新北市內的發展不均也是大問題。據新北市民政局統計，三重區的里數僅次於板橋，是新北市第二多里的地區，而人口數也是新北市的第四名。但三重的發展卻數十年如一日，甚至不進則退。有人形容三重是「文化沙漠」，更有網友笑是「流氓發源地」。三重不是沒有文化，而是長期的不受重視，發展停滯。更令三重人無法釋懷的是，新北市政府在規劃發展時，是以什麼標準做度量？為什麼遺忘三重這個曾經繁華一時的城市？

當南北兩直轄市長為了資源爭論時，身為全台人口數最多的新北市長朱立倫是不是也該思考，自己做滿也該做好，想清楚新北市自身地位，不該再以台北二弟的心態，應該也要硬起來好好發展新北市，更應該要讓區域平衡發展，而不是將有限的資源投入特定區域。

（作者為台灣藝術大學廣電系碩士，新北市民）