自由廣場》（北社論壇）公投法補正–還我完整公民權

◎ 李川信

2003年底，立法院通過公民投票法。實施至今，舉行過的全國性公投有6案，全因投票人數未達50%門檻而遭到否決。高門檻設計阻礙公投進行，「鳥籠公投法」稱呼不脛而走，此「鳥籠」不修正，「公投」絕對窒礙難行。

2016年民進黨全面執政，公投法修法終於浮上檯面，當年12月15日立法院內政委員會，審查各個修正草案完畢，修正方向包括：

1.刪除第五章公民投票審議委員會，可公投年齡由20歲降至18歲。

2.提案人數由「應達提案時最近一次正副總統選舉人總數」千分之五以上，下修到萬分之一，大約從九萬人降到兩千人。

3.連署人數由5%以上，下修到1.5%，大約從九十四萬人降到二十八萬人。

4.投票結果，「由投票人數達全國總投票權人數的50%以上，且有效投票數超過二分之一同意者」，修改為「有效票相對多數，且同意票須超過投票人數總額的四分之一」即為通過。

上述的修正方向，因提案人數、連署人數的大幅降低，公投成案容易，但最具爭議的公投適用事項，卻不在修正之列，宛如綁了腳的公投如何衝出鳥籠？我們強力主張，除預算、租稅、投資、薪俸、及人事外，公投議題不應設限，依國民主權原則，納入超越憲法所規定事項，以確保國民直接民權的行使。

民進黨在2007年通過「正常國家決議文」，主張「正名台灣，制定新憲法，在適當時機舉行公民投票，以彰顯台灣為主權獨立的國家。」可見民進黨亦主張台灣要成為正常的國家，必須運用公民投票以呈現國人的主流意見。一個議題設限的公投法，如何彰顯台灣的共識？再度呼籲，請兌現陳建仁副總統的競選承諾，「讓公投法符合人民需要，讓人民可行使自決權。」

公投法修正案一讀通過後，遲遲無法進入院會，經林義雄先生赴民進黨中央黨部前進行禁食抗議後，民進黨中央終於承諾會在12月底前完成；但12月將至，公投法修正案這會期仍然未排入優先法案！林先生將在同地點再度接力禁食抗議，以匯集民間力量，督促民進黨立院黨團早日補正可長可久的公投法。

台灣的前途應由2300萬台灣人共同決定，這是國人的共識，但決定台灣未來的唯一方法就是全民公投，因此我們期待朝野各政黨能深切體認，「該還給人民完整的公民權就還給人民吧。」

（作者現任台灣北社社長）

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