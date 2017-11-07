自由廣場》雙北赴中設辦事處？ 打錯算盤！

◎ 劉一德

幾天前，台北市長柯文哲承認有規劃在深圳設立辦事處；新北市長朱立倫也表示願推動設立駐北京辦事處。但赴中設辦事處涉及主權象徵，並非地方政府自治事項，亦非事務性機構。正值中國十九大剛結束，雙北市長不約而同拋出此敏感議題，動機可疑。

兩岸互設機構係馬英九在二○一五年「馬習會」上提出，二○一六年積極溝通並獲初步共識，要不是國民黨輸掉政權，恐怕早已完成。台灣在中國設置辦事處，對於民眾在中國經商、求學、旅遊及從事各種交流的權益保障，具有重要意義。但如看香港的歷史，中港互設辦事處，就是香港被中國併吞的最後一哩路。

兩岸開放交流三十年，除了「海基會」、「海協會」具備經貿、文化、教育、社會交流、辦理旅行證件、緊急協助、通報與人道探視、文書驗證等功能之外，經貿團體互設辦事處早已不勝枚舉，如台灣外貿協會、電機電子工業同業公會、旅行公會等，在中國都設有辦事處。中國機電產品進出口商會、海貿會在台北亦有辦事處。如加上包括刑事犯遣返、食品安全、共同打擊犯罪及司法互助、投資保障等等協議，台灣民眾在中國從事各種交流的權益保障機制，不可謂不足。

據海基會統計，一九九一年至今，台灣民眾陳情總計七千五百九十九件，其中經貿糾紛三千八百八十五件；人身自由請求協處三千七百一十四件（殺害一百二十件；失蹤五百五十一件；限制人身自由一千零七十一件；搶劫、傷害、勒索、恐嚇等一千九百七十二件），以上還不包括統計黑數。足證台灣民眾與中國交流不受保障，並非辦事處不足，而是中國以意識形態掛帥，欲假藉交流併吞台灣的本質問題。

事實上，太陽花學運後，中國顯已體認到兩岸交流以來，居中獲利的台灣人只有紅頂商人及買辦型權貴，中小企業者及一般民眾非但未能雨露均霑，反而是台灣經濟不斷下滑的受害者；難怪兩岸愈交流，距離愈遠。因此，去年台灣政權全面輪替之後，以國民黨為主，往來兩岸的政治掮客，不復過往受到中國的青睞，影響力驟降。此時，雙北市長有默契的提出赴中國設辦事處，搶當新買辦，企圖以地方包圍中央，對蔡總統施加壓力，配合中國統戰的政治目的極為明顯。但不要說台灣民眾不買單，恐怕連習近平也不樂見。

（作者現任台聯黨主席）