自由廣場》揪出假農民 造福真農民

◎ 林嘉應

農委會統計到九月底，具有農保資格者有一一九．四萬人，但經農委會利用財政部、農保、健保各項大數據資料互相勾稽發現，有一萬多人資格不符，如果與已退休正在請領老農津貼者六十二萬人估計，總共約有兩萬多人在吃農保，光是每年發放的老農津貼就高達約五百四十多億元，造成國庫巨大損失，反倒有些小農因受限於耕地面積、土地租賃契約與繁複的申請手續，無法投保農保，國家也限於經費無法仿照先進國家，開辦農民職災保險。

明明「職業安全衛生法」的適用對象有列入農林漁牧業，但農民卻沒有「職業災害保險法」，農民常見的中毒、中暑、白內障、肌肉骨骼變形等職災，粗重工作容易受傷都沒有保障，鼓勵青農返鄉等於空談，造成弱勢農民更加弱勢，竟然還有人狠心偷吃農保多年，農委會屢被監察院糾正還能長期漠視，只要利用跨部會各項大數據互相勾稽就能解決的，卻一直沿襲以往申請人自我切結方式，讓問題惡化，這不是失能，何謂失能。

人性存在貪婪，有富翁貪老殘搭計程車的優待，有人貪免費贈品，有人貪公家資源，這些不能只怪人民，政府也都應有防止機制，除了假農民要受到應有懲罰外，政府也應設有吹哨條款，鼓勵檢舉假農民；順便稽查假漁民假漁保，真農民假報補助…，以跨部會大數據稽查不必增加多少人力，就能讓靠天吃飯的弱勢農民多一層保障，青農返鄉才有意願，農業才有曙光。

（作者為水利技師，嘉義縣民）