自由廣場》18公里長的「天路」有感

◎ 陳信文

剛在美國明城（明尼蘇達州的明尼亞波利斯市）參加美國化學工程師學會年會，對於明城的「天路（skyway）」系統印象深刻。

「天路」系統是藉由許許多多的天橋，將不同建築物連結所形成的行人走道系統。這些天橋是個四面封閉的室內，與各建築物的二樓或三樓以門相連。這些天橋就像是兩棟相鄰建築物的另一個房間。

明城位於美國北方，緯度頗高，冬天相當寒冷。但是藉著綿密的天橋將建築物連結，在明城市中心形成了一個完整室內通道，也將商家串結成為一個巨大的商場。在這麼冷的城市中，創造了一個溫暖方便的行人通道與購物環境。雖然戶外是下雪的寒冬，但是出門並不需大衣與帽子。

明城的天路系統發展開始於一九六○年，從最初僅是兩棟建築物的連結開始，發展成為今日全長十八公里的龐大系統。建造這樣穿越建築的天橋，在當初一定也曾引來關於安全、維護與私人或公共空間等疑慮。幸好這樣的疑慮沒有阻擋建造的第一步，歷經了五十餘年的發展，她已成為明城不可或缺的一部分。

面對未來，總是會有未知的風險。若是須等待將所有的疑慮與困難都排除了，再來加以推動，恐怕非常困難，也常錯失良機。經過仔細評估，選擇最佳方案推展，才是真正良策。若是苦等完美方法，因而欠缺行動，反將是坐困愁城。套句胡適先生大膽假設的名言，事情的推展應「勇敢啟動、小心推動」。

（作者為國立清華大學講座教授兼副校長）