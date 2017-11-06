自由廣場》乘著國民語言的翅膀 談林慧萍

◎ 高志仁

林慧萍二○一七台北演唱會於上週末舉行，以「一朵盛開的花」為題，取自這位「玉女歌后」翻唱日語歌曲的一九八二年成名作《往昔》首句歌詞，賣座甚佳，當年的青年學生粉絲大軍出動，如今的歐吉桑歐巴桑們湧進國際會議中心，重溫年少青春情懷，誠如名嘴電視評論員王瑞德在FB講的「謝謝林慧萍帶我們夫妻回到三十年前談戀愛的甜蜜時光！」

一九八○年代初期，台灣社會威權治下已聞變革先聲，本土化和民主化動能在各領域積聚，新台語歌源頭《心事誰人知》和新電影開端《光陰的故事》引領時代潮流，同時期台灣流行樂界則玉女歌聲傳唱，易智言導演二○一四年的台片《行動代號：孫中山》，以《往昔》插曲做為時代指涉的標記，是植基於台灣社會集體記憶的選擇。

林慧萍的演唱會選唱了當年齊名的玉女歌手名曲，如江玲的《我的歌》、沈雁的《一串心》、楊林的《玻璃心》、金瑞瑤的《飛向你飛向我》等，並笑稱自己在當年的偶像歌星裡也是數一數二的。

林慧萍在台灣流行文化的歷史地位，和同年代「玉女歌手」的分殊，在於她迅速脫離所謂校園民歌以中國縹緲認同為基底的純夢風月氣質，走上與台灣社會接地氣的活力演歌風格，其台語歌曲的演繹能力更底定綿延其歌唱事業的根基，如成名不久隨即發行台灣歌謠專輯和後來的「台灣國語」台語專輯，其作曲並和黃乙玲合唱的《講乎自己聽》，則共同成就了一部年度金曲獎台語歌后作品。

林慧萍雖以華語歌手身分行走台灣流行歌壇，實則和其演唱會以一曲《流水年華》致敬的國民歌后鳳飛飛一樣，是華台語雙棲的實力唱將，其舞台演出在時代記憶的懷舊氛圍之餘，也流露出林慧萍自己期許的不被時代淘汰的未來企圖心，不同於所謂校園民歌演唱會的明日黃花老人同樂會氣息，而真正是「一朵盛開的花」。

林慧萍台語流暢，演唱會上不時講著像「洗面礙著鼻」的台語俗諺，和好朋友黃乙玲也隨口在台下合唱台語名曲《講什麼山盟海誓》。放眼未來，除了全場大合唱國民情歌《倩影》，林慧萍可以再接再厲，乘著國民語言的翅膀，舉辦以台語為主的演唱會，呼應廣大歌迷的共同渴求，展翅飛翔於台灣文化心情的廣闊天空。

（作者為「一中不合作」部落格版主，http://kotsijin.blogspot.tw/）