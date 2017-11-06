自由廣場》國防法制工作仍然不足

◎ 姚中原

「國防自主」不能只是置重點在「國艦國造、國機國造」等硬體建設上，國防法制的重新檢討及必要研修，亦是國防部必須同時推動的重要工作。

過去馬政府執政八年時期，國防弊端叢生與國防改革太慢，有違社會各界與全民期待。尤其國防法制化的工作，未積極推動下，導致發生如「陸軍下士洪仲丘被虐死案」、「憲兵押人並無故搜索民宅案」，以及「軍眷用電半價無法源依據」、「公款補助退休將領旅遊」等事件，皆使得國軍及國防部遭受到各界的嚴重批判與質疑。

然而，民進黨執政一年半了，在法制的檢修工作上，仍見不到我國防部有記取教訓而大力改革的地方。例如，受國家栽培並曾赴美國受阿帕契換裝訓練的陸軍航特指揮部六○一旅前副隊長、中校勞乃成，因為率「阿帕契貴婦團」賞機的案件，二○一五年被司法院公懲會處「休職」二年處分，今（二○一七）年十月九日屆滿，但勞乃成已無心軍旅工作、即有意早日退伍，然我國防部至今仍無任何法源可對他進行索賠。

再如，近日引起國人高度矚目的慶富造船財務弊案，根據媒體報導指出，有一位台船公司的主管表示，當初二○一四年獵雷艦在決標時，他們就曾高度質疑慶富公司的投標資格有問題、投標書規格也不合規範，甚至後來出現台船與慶富評分同分時，是用抽籤來決定得標者的結局；換言之，總價高達新台幣三百五十多億元的獵雷艦，或類似的一些國防重大預算投資案，難道不該檢討或重新修法，並建立更嚴謹的國防採購與審查程序？

總之，我國國防及軍事的一個長期問題，就在於「法制工作嚴重不足」，許多早該配合時空環境改變，而應重新修法或建立新法、建立新規範的工作都沒做，也難怪三不五時，軍中就會發生一些重大違法或嚴重犯紀事項；甚至連文職的國防部長是否能於下午四時的上班時間，率領國防部的軍職聯參首長一起去登山的運動問題，都會受到外界與朝野立委的嚴重質疑。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）