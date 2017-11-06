自由共和國》陳妙芬／「文策院」設立與文化基本法

陳妙芬／台大法律學院副教授

行政院長賴清德九月底在立法院施政報告，成為第一位提出「文化台灣」及「文化為施政重點」的閣揆，日前賴院長視察文化部、客委會及原民會時更提出商品秀「台灣主體性」、納入「文化元素」的期盼，並舉例如鄰近日、韓等國商品表達自身文化特色、著眼長遠創造文化及經濟價值，文化部長鄭麗君也重申「由下而上的」觀念：不要治理文化，而是要文化治理。文化治理新模式在討論多時的《文化基本法》新草案中有明確規範，各界都在關注能否立法通過及落實。而基本法尚未制訂，隨著前瞻計畫及文化預算大幅增加，文化部已快速進行組織調整，並規劃設立「文化內容策進院」以打造國家隊。

這是歷史上彷彿最接近實現「文化國」的時刻，台灣自二○一二年文建會改制為文化部以來，文化部門組織改造一直是重要的法律政治課題，國內對文化治理研究尚在起步，攸關文化治理基本規範─《文化基本法》的制訂，經過全國文化會議無數討論後，新草案仍在行政院審議中。與此同時文化部成立任務型的「影視投融資專業協力辦公室」於四月開始運作，按《一○六年度加速文化內容開發與科技創新應用補助要點》提供計畫申請及補助，近日公布第一次通過初審名單，官方也正式將ＡＣＧ動漫遊戲產業列為文化內容開發補助重點。承擔文創媒合重任的「影視投融資專業協力辦公室」，據聞未來就將擴大轉型為行政法人「文化內容策進院」。

廣泛使用「文化內容」一詞，如欠缺定義和解釋，將來適用恐有問題。官網公開《文化內容策進院設置條例》草案，看似只涉及組織規劃，實則為文化治理的一個新指標。「文化內容」涉及文化表達的基本權利，跟「文化身分」密切關連，根據二○○五年聯合國教科文組織第三十三次大會在巴黎通過、二○○七年正式施行的《保護及促進文化表達多樣性公約》第四條定義：「文化內容，指源於或表達文化身分的象徵意義、藝術層面及文化價值。」各國有權利及義務對於「文化表達」及「文化內容」的多樣性加以保護和振興，以德國參照歐盟法的《德國電影製作振興準則》為例，特別制訂了電影獎助政策中所謂「文化內容」包括：使用德語、主要角色之一為德國人、運用德國象徵元素、取材於德國或世界歷史、表現藝術家或藝術類型、取材哲學或宗教世界觀議題、處理人民及少數族群生活形式、處理知識性主題或自然現象等（參考DFFF-RL, A-Block）。法國的《電影及動畫法》增訂動畫遊戲免稅亦規定符合文化內容項目，包括具有敘事性、使用法語及歐盟各國語言、取材自歐洲歷史或藝術遺產、藝術性的創新等。

文策院設置條例草案楬櫫以《文化創意產業發展法》為設立依據，文創法於二○一○年制訂是以文創產業發展為宗旨，並未使用文化內容的概念及解釋，政府原規劃依文創法第七條設置財團法人「文化創意產業發展研究院」的構想，於今改名及改制為「文化內容策進院」有其時代意義，宜隨法制化進程納入公約及《文化基本法》原則思考，保障人民文化基本權利、建立「公民參與文化政策形成之常設機制」（《文化基本法》二○一七年全國文化會議版草案第一至八條），藉由下而上治理模式可提高產業運用文化元素時，對觸及文化挪用及文化歧視的敏感度。目前文策院設置條例草案中，規定將由文化部或提請行政院長聘任董監事及董事長（得兼任院長），但僅設由董事會邀請組成的「諮詢會議」性質的社會參與管道（草案第六、七、十、十八、二十八條），如何加強民主參與常設機制、與其他中介組織如「國藝會」和「中華文化總會」等資源整合及分工，仍須積極與社會對話和研議。

《文化基本法》完成立法前並非法治空窗，政府逐漸擘畫出文化治理方向，期盼更周延納入文化內容相關公約、文化基本權利及民主參與原則，做為組織改造及設立文策院的根據，以開展文化台灣之路。