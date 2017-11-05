自由廣場》台灣民主需要鞭刑？

◎ 劉哲瑋

刑罰中增加鞭刑，連署通過速度快到讓我有點驚訝。

新加坡的鞭刑是保留英國殖民時期的刑罰，然而殖民母國英國早就已經廢除鞭刑，而新加坡會保留鞭刑是因為前總理李光耀的關係。李光耀在回憶錄《風雨獨立路》中提到，新加坡治安最好的時候是二戰日本入侵新加坡那時，一開始好幾個晚上路上都是打屁股的聲音，沒多久晚上路上就沒聲音，治安也變好了。

但李光耀沒想過不只殖民母國英國廢除鞭刑，甚至二戰後日本政府也不打日本人了，怎麼新加坡政府還繼續打新加坡人給其他人看？而身體刑這種刑罰最後最悽慘的是社會中的弱勢，也讓有權力者能透過看不見的權力去影響司法動搖司法獨立。

這就要說到發生在一九九三年一位美國公民Michael Peter Fay在新加坡發生的事，當時他故意對當地民眾的車子塗鴉與砸毀玻璃，新加坡法院一審判監禁四個月、罰三五○○新加坡幣（二二一四美元）和鞭刑六下，但因為Michael Peter Fay不認罪，因此新加坡法院二審判處監禁八個月、罰三五○○新加坡幣（二二一四美元）和鞭刑十二下，然而他被診斷出有注意力缺陷過動症，這件事使美國人權團體施壓美國政府，最後美國總統柯林頓出手向新加坡請求減輕罪刑，時任新加坡總統王鼎昌同意請求，將鞭刑部分由原本的十二下改成為四下，其餘不變。

新加坡鞭刑的歷史不就證明有權力者能夠透過權力動搖司法獨立？那麼台灣民眾八成不信任司法，怎麼又會認為透過司法判決執行鞭刑可以達到正義？如果現在民眾都認為一堆政商名流都無法透過司法得到應有的懲罰，那麼台灣民眾希望透過鞭刑能夠鞭到誰？當排廢水、賣假油、貪污收賄都只會被監禁或易科罰金時，我們最後鞭到誰了？

況且新加坡的鞭刑明文排除女性，想問問台灣男性能接受鞭刑只鞭男性嗎？著有《文明的衝突》一書的哈佛大學教授杭廷頓曾評論說：「就算李登輝死了，台灣的民主依然會留下。但是如果李光耀死了的話，其制度將會消失。」如果連美國哈佛大學教授都這樣稱讚台灣前總統李登輝，不認同李光耀所謂的「亞洲價值」，那為何我們台灣人現在卻選擇了李光耀？我們為什麼又要走回那個嗜血的年代？

（作者為台大政治所學生）