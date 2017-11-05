自由廣場》他們家的事干大家屁事

◎ 方復權

藝人柯以柔因廚師老公疑似外遇而爆發分居，甚至於準備離婚的消息，引來網友一片撻伐。筆者實在搞不懂，別人家兩口子之事，干卿何事！況且只是個新聞，尚未「三審定讞」，不認識、不相干人等，蓋棺論定式的批評，是否過當？會不會吃飽太閒？

根據《柯林斯英語詞典》公布的二○一七年度風雲字，除了「假新聞」（fake news），還有「回音室」（echo chamber）這個詞，指意見相同者彼此聲援取暖的現象。偏偏這種現象，透過網路加上智慧型手機的組合，感染並充斥台灣，讓台灣社會嚴重扭曲，競爭力不斷下滑。

目前中產階級以降的青壯族群，經常抱怨職場薪水與福利太低，更埋怨政府一例一休管得太多，政策失當。但大部分這些人士，平日瘋狂滑手機，賴來賴去。管閒事的態度，比政府有過之而無不及。尤其熱中緋聞、八卦等等沒營養的消息，然後不分青紅皂白，透過社群網路謾罵、抒發心情。說好聽是關心他人、彼此取暖，事實上則是集體罷凌，消費自己。就某個精神層面來說，是安慰與麻醉自己空虛的心靈。

若網友平常空檔很多，或是一例一休假期太多，除了多陪陪家人，應該趁此機會，設法投資自己，培養其他專長，等待人生機運的來臨。若政府修法一例一休，讓勞工朋友多加點班以取得額外薪資，絕大多數的勞工將在退休之前仍然維持一貫的生活水準與模式，因為以勞力換取所得，永遠是固定方程式，還不包括因故請假與停工的變數。但最讓人擔心的是，因為存不夠老本，退休後變成「老不休」，再怎麼抱怨與後悔都已讀不回。

手機的發明，是二十一世紀人類科技的大躍進，有利也有弊。除了手機相關產業的蓬勃發展，電子商務也搭上順風車，受益良多。但這也是零和遊戲，必須有消費者掏銀子讓這些當紅產業裝滿口袋，循環不斷。有智慧的人要能看清趨勢，改變自己，跳上巨人的肩膀一同邁進，而非當作墊腳石，忙忙碌碌，悠悠忽忽。

（作者從事國際貿易）