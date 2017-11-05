自由廣場》兩位其道不孤的「獨」行俠

◎ 施明雄

前幾天又在貴刊拜讀彭明敏教授的「臺獨之路」，深為讚佩。

一九八五年台灣人公共事務會（ＦＡＰＡ）在華盛頓開大會，那時我是多倫多加拿大分會召集人，應邀參加大會。那天彭教授因多日的奔波忙碌於大會的成立，有同鄉知曉我身懷祖傳的指壓按摩術，就把我請到彭教授的房間，替他紓解筋骨的疼痛痠麻。

爾後他常來多倫多他的學生范政雄家度假、跟同鄉聚會，那時常說讀過我寫的文章。一九九六年他參選總統，我夫婦回台全程助選。

幾十年過去了，九十四高齡的彭教授依舊勇猛強壯，值得敬佩。

十一月六日是終生獻身獨立台灣的史明老前輩的百歲生日，全國有百多個社團將在五日（星期天）下午，隆重聚集在總統府凱道為他開趴。

一九八二年剛到加拿大，初次參加美國台灣同鄉會在辛辛那堤大學舉行的夏令會，就認識從不穿西裝打領帶的史明先生，他見到我後很高興地握著我的手說：「我也姓施，名朝暉，我寫的台灣人四百年史，有記載你們兄弟受難的事，另天我會寄送給你。」並約定有天要到多倫多見我，我說會安排同鄉聽他演講。

豈知我回到多倫多後向台灣同鄉會提起，史明希望來多城拜訪鄉親的代誌，才知道台灣獨立運動海外有分右派左派，史明前輩去過中國多年，看透中國共產黨的殘暴，才逃回日本組立「獨立台灣會」。

那時由於我初抵多倫多人緣不錯，結交不少同鄉，我坦誠地向他們說，台灣黨外運動從不分黨派，我們不先團結將國民黨打敗，什麼都辦不成的。

不久史明前輩來多倫多住我家，我拜託幾位好友先租借圖書館的教室，猛打電話懇請同鄉來聽史明講話，其時美國台灣人權會接手的台灣之音，多倫多轉播站由我這個黑名單負責，當然借機宣傳鼓吹同鄉都來見見獨立台灣會的史明先生。最後總算把一間五十人座位的教室擠滿了。

史明兄在我家住了好幾天，跟我的二個十一、十二的兒子交了朋友，他還說等你們上大學放暑假時，我替你們買機票到東京找阿伯玩。

一九九九年秋天我回台灣，特地到和平東路史明兄的辦公大樓去拜訪，他已公開掛獨立台灣會招牌活動，並購置多輛發財小貨車貼台獨標語，台北地區四處遊走，很是熱鬧。那天他還送我一本簡縮版的台灣人四百年史，更趣味的他還記得欠兒子們二張機票。

史明兄，祝您生日快樂。

（作者為政治受難者）