自由廣場》性平教育也要分黨派？

◎ 潘寬

新北市議員林國春等國民黨議員在議會質詢時，竟然說出「同性婚姻沒有好下場」，並且要求有關同志的性平教材不要進入十八歲以下的中小學校園；且林議員甚至在臉書上發文指出「小學三年級女生怎麼可以教導性行為與保險套呢。同志轟趴毒品與性病嚴重」。這樣歧視滿滿的發言，不僅與保障同志平權的大法官釋憲違背，更是與國民黨主席吳敦義在釋憲案結果出爐時所發的彩虹貼文：「看到的人，會幸福的吧」完全矛盾。這樣違反邏輯且充滿偏見的發言，實在讓人無法相信這是二十一世紀的市議員。

首先，婚姻有沒有好下場跟性傾向一點關係都沒有。最明顯的例子就是林議員本人，今年四月被媒體披露，林議員「已近半年不回家，還突然傳簡訊給妻子，逼她離婚」，這樣的婚姻，能稱得上是好下場嗎？即便婚姻多麼失敗，異性戀都有結婚的權利，同志平權所追求的也只是一樣的平權而已。婚姻總有成功有失敗，但不分性傾向都應有一樣的權利。這不僅是同志大遊行時，一起遊行的歐美各國駐台代表處所代表的立場，更是小英政府所高舉的平權價值。

性平教育的部分，其實反對派所擔心的是性平教育中提到同性戀，小孩會不會變同志，但試想，要是性傾向會因為教育而改變，那同志們身處異性戀為主的文化教育之中，怎麼沒有變成異性戀？性平教育是為了防止因性傾向、性別氣質不同而被霸凌的悲劇重演；它教導學生尊重多元，接納異己，並不會改變原本的性傾向等等。

再來是教導性行為和保險套的部分。現代營養充足，青少年發育早，且網路發達，各式情色資訊早已在同儕之間流傳，在這個時機教授如何安全性行為與使用保險套並非鼓勵，而是以備不時之需。與其避談，而讓青少年自己上網摸索，不如儘早教給他們正確而安全的性知識，不是嗎？此外，毒品與性病通通不是同志專屬，唯有透過更完善的健康教育、性教育才能加以防範。

平權已是普世價值的二十一世紀，在各大政黨、歐美諸國皆表態支持的時刻，更是希望反方能拋下歧視和汙名，以理性溝通，用正確的邏輯思考來討論事情，如此，才是對整體社會最好的。

（作者為北醫大畢業生）