自由廣場》消失的書廣告

◎ 王錫璋

前些日子，到日本鄉間旅遊，旅館有《讀賣新聞》，不免翻閱一下。幾天下來，發現《讀賣新聞》的書籍廣告都還存在，而且從頭版到三、四版的下方，都各有版面約六分之一的書籍廣告。

雖然現在年輕人大多用網路查書、訂購書了，日本應該也是如此。可是日本的報紙，如《讀賣新聞》等這種傳統老報、大報，仍維持著大量的書籍訊息和廣告，不免也為他們能兼顧傳統而感到敬佩。日本是老人社會，許多年長者仍習慣看紙面報紙，報上有書籍廣告，讓鄉間老人也能知道新書訊息，再去郵局劃撥、訂書，此種傳統管道，日本出版界並未忽視，特別是那些養生、防老、醫護或家庭、旅遊的書，似乎是報紙上書籍訊息披露的主力。

國內報紙的書籍廣告訊息奄奄一息，幾乎沒看到報紙上有出版廣告的欄位。出版界不景氣，連帶出版業也無力負擔廣告費用。國家圖書館原本出版有《全國新書月刊》，每期均登有「新書書目」，載錄每月向國圖申請國際書號的出版品目錄，此一百多頁的篇幅，是全國唯一較完整的紙面出版訊息，且按書籍類別排列，是讀者或圖書館尋找出版訊息的好線索。可惜，《全國新書月刊》明年一月將停刊，改以季刊型的《台灣出版與閱讀》進場，內容將偏重出版主題及活動的報導，「新書書目」篇幅則會取消。如此，傳統的出版訊息又將減少一大來源。當然，這也與政府經費縮減有關係；此外，「任何訊息幾乎都可用網路查詢」，也是理由之一。

但看到日本出版界仍能求新與傳統兼顧，多元發展書籍訊息的傳布，此種努力，還是值得我們省思的。正如一個城市，有進步的汽車、公車、捷運，但有時傳統的腳踏車也有它的方便性，這也是Ubike還存在或更流行於都會的原因。

（作者為前國圖編審）