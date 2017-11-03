自由廣場》上網參政會亡國？

◎ 羅鉦

有國人在國家發展委員會「公共政策網路參與平台」上提案，要求變更台灣時區，脫離中國，和日韓相同。議論沸揚之際，就有某報紙在社論裡針對此議大肆批判，極盡嘲諷挖苦之能事。

姑不論時區變更的對錯及該報的情緒性用語，單就常理觀之：一位網友在網路平台上提了個議，怎麼就搞得好像國家要滅亡了？怎麼就值得用社論批評與謾罵？事實上，國發會「公共政策網路參與平台」的設立初衷，本就屬「交流」性質，由民眾透過平台對國政提供建言讓政府「參考」，並無約束力，這觀諸該平台設立依據的「公共政策網路參與實施要點」第一條即知，該條文指平台設立目的是「形成共識」並「協力擴大施政量能」，如此語意模糊，顯示政府也無意為此羈絆。既如此，又何必為了個無實際效果的提議而大驚小怪？政府既名之「平台」，本就用來讓民眾抒發對國政時事的感受，因此平台上的提議必然是個人的、臨時的、情緒性的，甚至是「淺薄、扁平及庸俗」的，理所當然，不必用必須道理精深或文詞流暢來相繩。增益國政的大家之言，已有總統府資政及國策顧問任之；架構嚴謹、體思精深、備具專業的學術觀點，也有中研院的建議及國家圖書館的百萬冊論文可供參考。另設平台管道，無非希望體察最真實的民心感受，貼近民情，賦予政策人性，如此而已。該平台參照來源的美國白宮「We the people」網站，提議也並非篇篇經典好文、曠世巨作，隨興抒發者亦不在少數，該報何必嚴以律己，厚非自家人？

民眾上網參政議政，在民主國家事屬平常，如果媒體動輒對民意做不符比例原則的攻擊，勢必引發寒蟬效應，箝制言論自由，不利民主社會發展。莫非，提議中「象徵性脫離中國」及「台灣與中國大陸互不相從屬」的言論觸怒了誰？

（作者為國立政治大學教育學院研究生）