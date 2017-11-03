自由廣場》台灣都市缺乏這種地脈

◎ 江支川

台灣的大城市，似乎還沒有「都市地下共同管溝」的做法或概念。幾年前，高雄的地下瓦斯管被道路工程挖破，引起連環大爆炸的慘劇。這個罪魁禍首就是地下瓦斯管都是單獨埋設，平常維修困難，被挖破了釀成災難，才只能局部修復。另外都市內自來水管也是單獨埋設，不但平時無法維護檢查，接頭漏水更無法察覺，等到水管附近泥土流失，形成地下大窟窿，突然崩塌，汽車摔進去了，也只能局部修復，無法進行根本性的改善。

台灣有不少道路，鋪設好了沒多久又開始挖挖補補，這種現象對生活在台灣的居民應當司空見慣。主要原因還是在，對都市的建設沒有「都市地下共同管溝」的觀念。

所謂「都市地下共同管溝」就是將埋設在地下的瓦斯管、自來水管、電信電纜線管、電力線管、污水排水配管等等，地下的所有管線集中配置維護管理。最初英國倫敦的地下管溝（一八六一年完工）剖面只有3.6m×2.25m，但是近代完成的都市地下共同管溝，已經可以開「電動工程車」進入維修管理，在地面完全看不到配管，也不影響地面的人車交通等等日常的生活。近代地下管溝已經相當龐大，為抵抗地下的土壓力，不少採用圓形隧道的方式修築，安置在管溝內牆面的配管，全部明管設計。平時容易維修管理，需要銜接延長時，也無須從地面開挖，直接由地下道延伸至大樓的地下層即可，方便又安全。

近代各先進都市的地下共同管溝，都相當早就完成，紐約市第四街大道（一九○九年完工）、東京新宿區（一九六一年完工）、東京中央區等（一九六三年完工）、法國巴黎圓形管溝內還有高溫高壓蒸氣管道，雖興建時期年代不詳，應與英國倫敦差異不大。

（作者為建築師、退休教授）