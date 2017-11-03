自由廣場》嚇死人的吉祥物

◎ 呂清夫

鬼月的時候，澎湖吉貝島被人說是出現鬼娃的雕像，因為當時的公共藝術被民眾看成鬼娃恰吉，報導好多好多，大媒體包括中視、三立電視、中時、聯合報都有一面倒的報導，還說小孩「晚上看到會嚇死」，自由時報則比較中性，還說它模樣可愛。但被貝殼鬼娃連帶拖下水的更多，如台南的虱目魚小子（避邪地標）、南投的豬樂園、旗山的金蕉王（屌面人），都被視為最醜的吉祥物。直到最近，還有作品被嫌翻，如員林的鳳梨被說像紅蘿蔔、八卦山的賴和詩牆被指破銅爛鐵、羅東鎮的「氣動山河」像垃圾等等，真是罄竹難書。媒體與民眾都在嫌醜，花了大錢落入這樣的結果值得嗎？

其實這是需要考驗評委的智慧與品味，因為有些作品僅適合放在美術館，不適合放在公共場所，也有些作品兩者都不接受。芝加哥有一件畢卡索的公共藝術，以他的夫人為主題，本以為毫無問題，但經過民調之後，很多民眾問說，這是一隻狒狒嗎？如果是狒狒便應該搬到動物園去，如果是一件純藝術品，就要搬到美術館，所以大家的品頭論足以及事後的民調有其意義，在美國這種民調遍及各大城市，但是我們完全沒有這種機制，我們只有表現政績的「公共藝術獎」，這是絕對不夠的。

有的評委也常常搞不清楚純藝術與公共藝術的差別，甚或雕刻與麥當勞叔叔的差異。其實，各級委員除了經過嚴選之外，都應該需要經過一番講習，才會知所進退與取捨，我擔任大學評鑑委員多年，還被叫去講習呢！聽過講習之後才發給證書，有證書才能擔任委員。現在公共藝術評委全憑自由心證，甚至大搓圓仔湯，這對優秀的藝術家來說很不公平，對敬業的委員來說也很失望。於是選出來的作品才會到處被嫌。

如今文化部雖也辦理公共藝術講習，然其最大功效是讓公務員知道：業務外包（找代辦公司執行業務）於法有據！同時辦理公共藝術講習也都是委託外包公司去做，而且對象不及於評委，有的評委得其所哉，還搞圍標詐千萬被求重刑。如果凡事委外，那我們還要公部門做甚麼？

（作者為大學教授）