自由廣場》賴清德贏在政治敏感度

◎ 陳茂雄

蔡英文當選總統時，有超高的聲望民調，上任後民調卻每況愈下，就職週年時民調已腰斬，後來請賴清德扮演「及時救援投手」，執政團隊的民調很快回升，一般人感到驚訝，舊團隊只加了賴清德一個新人，在施政方面都還未表現，民調就回升。賴清德所以能救執政團隊，就是依賴政治敏感度。

執政者所依賴的是「常識」，不是「知識」，事實上還有一項更重要的是「政治敏感度」。柯Ｐ也知道「常識」比「知識」重要，因而用心補「常識」，連年輕世代的「火星文」他都補了，只是政治敏感度不能速成，所以比較弱。柯Ｐ接受趙少康專訪時，被問陳水扁到底是真病或是假病，若回答真病得罪反扁者，說假病必定受到挺扁人士的圍剿，柯Ｐ回答開始是假病，後來變成真病，結果兩方都得罪。

蔡團隊的特色也是政治敏感度不足，例如總統大選前有關同性婚姻合法化之民調，贊成者略多於反對者，但多數人沒有意見，蔡團隊認為同性婚姻合法化是主流民意，因而將婚姻平權列入選戰的政策白皮書。可是在立法過程時出現嚴重的衝突，後來再做民調，變成反對者遠多於贊成者。其道理很簡單，贊成同性婚姻合法化者絕大部分不是同性戀者，他們不是當事人，只表達意見，但不堅持；反對或沒意見者卻是異性戀的當事人，他們聽到要修改民法就發飆。

蔡總統第一次擔任黨主席時，就有綠營人士對她提出特殊要求，雙方沒有交集，那些人形成反蔡團隊。就職後，反蔡團隊就以國家定位來圍剿蔡英文，吸收了不少獨派人士，蔡團隊的政治敏感度不足，沒有處理獨派人士，民調下降是意料中事。賴清德接閣揆後，立刻以《台灣前途決議文》的內容陳述自己的台獨立場，拉回獨派人士。有藍營立委詢問他，「中華民國」的疆域是否包括大陸，賴清德回答，行政院長管不了習近平所管轄的地方，他反問立委，如此是否包括大陸？讓人找不到破綻。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）