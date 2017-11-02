社論》人口危機下的台灣

我國即將出現人口死亡交叉（即當年度出生數低於死亡數），根據國發會每兩年的人口推估報告，原預估人口死亡交叉在二○二一年出現，但今年出生數恐創歷年次低，若趨勢無法扭轉，人口死亡交叉將提前兩年到來，導致未來工作年齡人口減少、人口老化及扶養比惡化等危機，是重大的國安警訊。因應此一危機，政府擬將人口與人才兩會報合一，盤點各縣市育兒津貼，通盤檢討移民政策，期能雙管齊下，解決台灣人口及人才危機。

人口與人才是一體之兩面：人口多，勞動力充沛，人才自然就多；人口少，勞動力就會萎縮，人才往往也就寥寥可數。目前台灣是人口與人才雙重危機襲來。台灣人口亮起什麼樣的紅燈？據推估，台灣二十二個縣市中，已有十個縣市出現自然人口負成長，而少子化伴隨而來的則是嚴重的人口老化。今年二月，全台有十五個縣市老人比小孩還多，老年人口佔總人口的十三．三三％。預計明年老年人口比例就會超過十四％，成為「高齡社會」，到了二○二六年可能就會超過二十％，成為「超高齡社會」。超高齡社會的危機何在？日本就是台灣最好的借鏡。

少子、高齡化是已開發國家的通病。日本今年一月人口總數較去年減少逾三十萬人，連續八年減少。而六十五歲以上老年人口連續三年為未滿十五歲者兩倍以上，少子、高齡化的差距持續擴大。步入超高齡社會的日本出現部分慢性病症候，係造成經濟失落二十年的主要癥結之一：一、老年人普遍對未來擁有強烈的不安全感，寧可握住大量現金，不願大筆消費，造成內需疲弱，無力促進成長。二、老人多以退休為主，勞動力必然減少，更缺乏創新研發的動能，使原本因人口紅利而快速成長的經濟逐漸失速降溫。三、扶養比大幅惡化，工作人口日漸減少，卻必須扶養愈來愈多的老人，而經濟停滯造成的低薪，又使得扶養老人變成年輕人無法背負的沉重負擔，社會逐漸沉淪，多數成員不敢奢望一個更美好的明天。對於面對強敵的台灣，還必須考量徵兵或募兵皆不足額，嚴重影響國防安全的要素。

如何挽救人口老化危機？重要對策有二：一是鼓勵生育，二是吸引外來移民。首先，當前政府育兒津貼的誘因仍未能引起民眾想多生小孩，必須多建造托兒所，增聘公家保母，完善教養體系，甚至營造欣欣向榮的經濟，讓民眾所得增加，才會願意多生小孩。二，吸引移民，可略微填補我人口缺縫，而高科技專才尤應列為攬才的重點，方可有效提升產業競爭力，推動國際化，與第一流國家比拚。日前立法院三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，大幅鬆綁外國專才在簽證、居留、保險、退休等規範，並祭出租稅優惠吸引外國白領，取得永久居留權，為歡迎外國專才來台打開了大門。

台灣大幅鬆綁吸引外國專才係走對了方向。但不可諱言，過去台灣吸引到的移民，大多來自經濟水準低於台灣的國家，移民途徑主要是透過結婚。這類移民素質參差不齊，即便投入生產，亦大抵為低階技術、勞力密集型的生產工作，對於強化台灣產業競爭力，並無太大助益。如今，那些國家經濟突飛猛進，工資與所得大幅提升，相對的，台灣經濟卻大不如前，對彼等來台的誘因減少，彼國民眾已不再為了求得溫飽而離鄉背井、飄洋過海。但此類移民減少，未必是壞事，反而可使我去掉貪求便宜勞動力的妄念，努力引進外國高科技專才，打造更強健的產業。

解決人口老化與少子化，除了完善育兒環境，吸引外國專才移民台灣，更是當務之急。其實，台灣本質上是移民社會，除了原住民之外，絕大多數台灣人的祖先，不是為求改善生活的移民，就是為了躲避戰禍的難民。原住民、移民與難民共同打造出當前多元族群融合的台灣，今天台灣出現人口死亡交叉，鼓勵本國人多生產，緩不濟急，移民乃是一帖特效藥，應該勇敢接納多元的族群與文化，台灣才會獲得年輕新血的挹注，再度於國際舞台上綻放光芒。