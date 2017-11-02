自由廣場》史明100歲生日

◎ 廖宜恩

在中國國民黨殖民統治下的台灣，社會主義與台灣獨立都曾是砍頭的重罪！即便在70-80年代，海外台獨運動風起雲湧時，對照於當時蘇聯與中國的共產專政體制，社會主義的主張仍會引起海外台獨運動者的疑懼。因此，作為一位畢生追求社會主義台灣獨立的革命運動者，史明先生注定要走一段孤獨與坎坷的道路！這樣子孤寂的路，可以從葉治平教授所寫的「荒漠中的行者」一文，深刻地感覺到！

我有幸在1981年8月剛到美國俄亥俄州立大學留學後不久，就能親聆史明先生的演講，他當時講的台灣民族主義理論，給我很大的震撼！史明先生認為要建立一個獨立的台灣國，台灣人民首先必須分清楚「台灣人」與「中國人」的不同，並且要把中國國民黨強加在台灣人頭上的「中華民族」這頂大帽子拿下來，建立起「台灣民族」意識。那一場演講對我很有啟發性，也是我開始了追求台灣獨立建國旅程的起點。

1990年4月，我回到中興大學任教，也因「反軍人組閣運動」，連繫上大學時期的好友陳儀深教授，而有機會和儀深以及其他多位教授，如林玉体教授、李永熾教授、許慶雄教授等，共同推動成立「台灣教授協會」。「台灣教授協會」於1990年12月9日成立，成為追求台灣主權獨立的學術與運動組織。1991年5月9日「獨立台灣會」案所引發的學運，導致「懲治叛亂條例」於1991年5月17日廢除。同年9月21日成立的「100行動聯盟」，進行「反閱兵、廢惡法」的抗爭，促成刑法第100條，於1992年5月15日修改通過，廢除了「和平內亂罪」，隨後，所有政治犯都被釋放，黑名單也解禁。在這兩次的運動中，「台灣教授協會」都是主要的推動者。

黑名單解禁後，史明先生仍然繼續被中國國民黨通緝，但他在1993年10月偷渡回台灣，我則和郭倍宏夫婦於1993年10月24日，先去民權東路的第一殯儀館，參加台獨聯盟祕書長王康陸的告別式後，就去附近的美麗華大飯店接史明先生。然後，我們四個人一起去總統府前逛街，在中國國民黨中央黨部、總統府前留影，甚至在台北賓館大門前和憲兵合照，並到士林警察局，向警察問路史明的老家。由於史明隨後並沒有隱匿行蹤，以致於1993年10月26日，在高速公路新營收費站，被國民黨逮捕。但史明在交保後，立即召開記者會，正式向台灣人民宣告：「我是為打倒中國國民黨殖民體制，達成台灣獨立而回來的！」

史明先生能夠公開活動後，即積極將其理念付諸行動，組織基層的「獨立台灣會」分會，並於1995年3月29日成立「獨立台灣會宣傳車隊」，固定於每週六、日下午，穿梭於大街小巷，宣傳台灣獨立和台灣民族主義，從事啟蒙運動。另一方面，他也積極撰述他的思想，出版《台灣民族革命與社會主義》、《民主主義》等書。但史明先生廣泛與台灣學術界與學生深入互動與接觸，應該是在2009年底，他在日本大病一場，回台灣治療以後的事了。

2010年3月14日，台灣教授協會辦了一場「史明生命經驗分享會」，邀請學者與學生撰寫論文，闡述史明先生的思想與實踐。同時也出版了「穿越紅色浪潮」、「1980年代史明與《台灣大眾》政論選輯四冊」等書。另一方面，年輕的知識份子與研究生，如藍士博、余崇任等也在2010年開始史明先生的口述史訪談，與協助《台灣人四百年史》的再版校對。他們更在2012年5月出版《實踐哲學：青年讀史明》，並巡迴校園舉辦座談會，激起學生對史明的思想與實踐哲學更熱烈的討論。另外，蔡瑞月舞蹈研究社也於2012年9月21-23日，舉辦關於史明的文化論壇與舞蹈藝術表演。這些現象顯示，史明先生雖曾走過孤寂的道路，但他深厚的思想，以及對台灣獨立建國的理想與熱情，卻鼓舞了許多年輕人，讓他的思想能在台灣生根發芽！

今年適逢史明歐吉桑100歲生日，台灣國內外70多個社團聯合共同舉辦「獨立台灣 百年堅持：史明百歲生日分享會」，規劃於11月5日星期天下午，在凱道舉行慶賀園遊會，希望藉此活動，讓更多台灣人民了解史明的精神，繼續追隨他的腳步，共同努力實現台灣人民獨立建國的理想！

（作者為史明百歲生日分享會籌備會召集人、台灣中社社長、中興大學資訊科學與工程系教授）