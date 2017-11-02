自由廣場》（金恒煒專欄）連家在台灣玩完了

國教新課綱課審大會研修小組以卅二票同意、四票反對，通過刪除連橫的〈臺灣通史序〉的決議，原因是此文違反〈原住民族教育法〉第廿條規定的「各級各類學校相關課程及教材，應採多元文化觀點，並納入原住民各族歷史文化及價值觀」。在「原住民」已入法的今天，連橫的「開山撫番」依然橫行於學子的教科書中，當然是「非法佔據」。現在被刪，不過是遲來的正義。

連橫不僅鄙視原住民，所著的《臺灣通史》其實是建構在黨國史觀之上的台灣史；為他著序的徐炳昶說他是老國民黨人，另一位作序的「黨國元老」張繼，開篇第一句話：「自開羅會議決定台灣歸我所有」云云，就是國民黨據台有理的謊言。連橫的史觀完全是中華民族＋大漢沙文＋國民黨組合而成。連橫的曾孫連勝文用「政治迫害」為阿祖事抗議，表示《臺灣通史》是呈現百年前台灣當時的現狀，要拿現在的標準去評斷數百年前的台灣現狀，「豈不是莫須有罪名」，更直接控訴蔡政府如果要去中華，就正大光明一點，不要遮遮掩掩。

所謂「呈現當時現狀」的文字，是不是列入教科書的充要條件？舉個例，岳飛的《滿江紅》中有「壯志饑餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血」，是不是呈現南宋人的悲憤？是不是能與「殺朱拔毛」相呼應？但是如此血淋淋的鼓吹吃人，完全背反現代文明人的認知與思惟，卻在黨國時期進入教科書，甚至被編成歌曲，可怕不可怕！？

同樣的，連橫《臺灣通史》中有〈吳鳳傳〉，一九八○年人類學者陳其南揭露吳鳳是一則捏造的神話，是殖民主義下的神話創造。要問的是，自豪「台灣文獻於是乎在」的《台灣通史》，如此囫圇吞棗的步大清、日人的殖民主義後重塑吳鳳精神，且稱譽他是「為漢族而死爾」，不僅沒有史識、史德、史才，而且是為漢人殖民做理論性的建構。難怪美麗島事件發生後，文抄公丁中江就跳出來宣稱要做「現代吳鳳」來教化台灣人。

重點是，《台灣通史》是黨國文化歷史的「附隨組織」，用現代一點的語言，就是「意識形態黨國機器」的載體；這才是連橫〈臺灣通史序〉能夠歷三十多年而長存於教科書的原因。陳其南揭露吳鳳神話，其實也在指控連橫〈吳鳳傳〉是虛構，僅此一端，連橫的史家專業就可宣告破產了，為什麼可以濫竽在教科書中而不墜？正因為是黨國史觀，是蔣氏父子及其附隨者的壓箱寶。

台灣正在掃除中國黨的附隨組織，接著掃除「附隨思想」，也是事之必然。所以「綠逗」要在十一月四日舉辦「公投、憲改、入聯」的座談，目的在解決國民黨的「附隨憲法」諸問題，藉以完成台灣主體意識與思維，藉此終結中國殖民台灣的法理。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）