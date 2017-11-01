社論》從「台灣通史序」到「舊金山和約」

教育部課審大會日前選出高中國文課綱十五篇推薦選文，「台灣通史序」內容涉及歧視原住民族，決議換成「鹿港乘桴記」。高中國文刪除「台灣通史序」，有人批評這是去中國化。其實，「台灣通史序」的重點，並不是將台灣中國化，而是將台灣殖民地化。按其意旨，既然「台灣固無史也」，那麼，外來政權就有合理性殖民台灣，「開山撫番」乃是文明進步。是以，批判這種思想狀態，重點是去殖民化，不要劃錯重點。如果存有所謂的去中國化，那也不是唯一，而是並存著去鄭成功化、去西班牙化、去荷蘭化、去清國化、去日本化。

歷史敘述，難免夾雜其時代背景，許多敘述者習以為常的觀點，從後人來看，往往不無值得批判之處。連氏「台灣通史」獲日本殖民當局認可，其總體精神當然不會是頌揚台灣人民的主體性。而其對原住民的有色眼光，其實是長期以來台灣社會的通病，不論是外來政權或本地社會皆在檢討範圍之內。因此，同情者不必忿忿不平，批判者也沒有必要把三、四百年的歷史共業全部歸咎於一個敘述者。更重要的借鏡作用在於，大家在當下的時空都能夠以台灣主體來省察我們的歷史過程，致力滌除暗藏在我們思想角落的前現代意識，同時用發揚光明面和自省黑暗面來照明我們的未來路徑。

此外，目前國高中歷史教科書大多敘述日本根據「開羅宣言」把台灣歸還中華民國，但學者質疑是誤用「開羅宣言」，變相為中國北京提供「一中原則」的法律基礎。因此，台南市教育局擬出一份修正的課文文稿，將以公文方式發給市轄高中做補充教材。

「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，一九四○年代以來，被當作「中華民國光復台灣」的國際依據，這種論述成為政治正確列入教科書，不斷洗腦台灣人民。事實上，二次大戰終結，決定台灣命運的國際條約是參戰國雙方合意締結的「舊金山和約」，而不是未締結為條約的參戰國單方之領袖意見。而一九五二年生效的「舊金山和約」，只規定日本放棄台灣主權，沒有規定台灣歸屬中華民國、中華人民共和國、中國。可見，此後只有台灣人民擁有台灣主權，沒有與任何國家同屬一國的問題。至於，美國的「台灣關係法」，確實可以「準國家」看待台灣；中國的「反分裂國家法」，則對台灣「同一國」無能為力；這種明顯對比，比任何的政治論述都要有力。

然而，國共兩個中國黨的敘述，仍圍繞「開羅宣言」與「波茨坦宣言」，對「舊金山和約」則置若罔聞，遺毒至今。基於捍衛台灣主權，追求台灣國家正常化，台灣人民對台灣主權狀態的正確認識，從政府官方說法到各級教科書都應該撥亂反正。否則，上一代洗腦下一代，台灣人民自己把台灣都賣掉，就太冤枉了。台南市政府的補充公文做法，凸顯出即使本土政權完全執政，但國家論述依舊不敢言所當言、為所當為，彷彿台灣主權的話語權，還在國共兩個中國黨及其教育附隨者手上。有道是，「滅人之國，必先去其史」，「去其史」就是以征服者的史觀來重寫被征服者的歷史。「台灣通史序」，「中華民國光復台灣」，乃是不同時期在台灣「去其史」的行動。如今，「台灣通史序」可以解構，「舊金山和約」為何不可以重構？

「台灣通史」出版於一九二○年，「舊金山和約」生效於一九五二年，至今台灣的主體復原尚未完成，中華人民共和國卻想在舊外來政權的聯手下，成為外部統治台灣的新外來政權，建立新的「內地—外島」統治關係。聯共促統，入共促統，少數人好好的主人不做，徘徊於命運被擺佈的迷途，成為台灣國家正常化的新挑戰。二○一六以來，北京所著重批判的「文化台獨」，說穿了就是對台灣主體性與國家正常化的深層忌憚。道理很簡單，如果民主台灣進一步強化主體共識，從而徹底清理過去的外來印痕，阻卻未來的殖民意圖，那麼，國共兩個中國黨、共產的或共和的中國，都將被台灣人民看透其外來本質，再也難讓台灣人民甘當殖民母國的二等臣民。