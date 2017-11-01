自由廣場》女生宿舍透明玻璃問題

◎ 邱世長

台中二中女生宿舍近日有女學生投訴，女宿舍裝設的「透明玻璃」，讓房內同學被「一覽無遺」，隱私權毫無保障。校方以透明玻璃是為了好管理，方便舍監掌握房內動態。有些同學用貼紙貼在玻璃上保護隱私，遭校方以「怕破壞公物」為由要求撤除！

天啊！若是此理說得通，男生宿舍豈不是更該「透明上演」，以防宿舍內有男生鬥毆、有人賭博，或是有人「金屋藏嬌」？監獄內的人更該「全身赤裸」，以防有人私藏毒品、偷放刀械，這樣真的可以嗎？試問，人權何在？隱私何在？

在台灣，如果連受刑人都可大談人權與隱私權，試問，為何台中二中女生宿舍沒隱私權？非得住在「透明玻璃屋」內？

就請相關權責單位，儘速過去關心台中二中女生宿舍，別讓此處成為台灣人權的「化外之地」！

（作者為教師，新北市民）

◎ 林怡蓉

我女兒住過台中二中女生宿舍，「透明玻璃」被媒體大炒特炒時，我問她有甚麼看法？出乎意料的，她說：「都是女生，有甚麼好遮遮掩掩的！就算真的龜毛，要換衣服，妳可以用衣櫥門稍微擋一下。沒那麼嚴重啦！」

我想了想，好像也有道理。又問她：「那隱私權呢？」念法律系的她很快地說：「我們幾個同學昨天才討論過，好像大法官有個解釋，提到『空間隱私』。不過沒再往下聊。拜託，我才大一耶！」

不過身為家長、女兒的媽媽，我看過宿舍門的透明玻璃，其實只有一小塊而已。倒也覺得還好！

（作者為家庭主婦，新北市民）