自由廣場》兩岸交流30年第二視角：失落的台灣經濟

◎ 黃天麟

三十年前的一九八七年十一月二日蔣經國開放國人赴中國探親，藍色政媒趁此大炒「兩岸交流三十年」慶祝活動，陸委會也隨俗舉辦了「兩岸交流三十年回顧與前瞻研討會」。

問題是這一天到底對台灣言，是值得慶祝紀念的日子，還是與「光復節」一樣只是一場悲劇之開始？

開放探親，從「人道」言，有其價值，但台灣的情況特殊，中國始終是要併吞台灣的敵對國家，與之交流，三十年下來已證明，「那一天」正是台灣由盛轉衰的開始。

一九八○年代是台灣的全盛時代，平均經濟成長率八．四八％傲視亞洲，一九八七年那年經濟成長率是十二．七％，大好的經濟正也是促使「老兵返鄉探親」政策成真的社會背景。由於當時台灣的ＧＤＰ幾乎與整個大陸的ＧＤＰ相匹敵，老兵返鄉猶如財神大受歡迎，但卻也因此砸碎了台灣經濟奇蹟賴以持續的基石──「三不政策」。

台灣地理上因處於龐大中國大陸的邊緣，先天上若與中國結合必成邊陲。不管中國是貧是富，台灣都會受磁吸，貧時吸台灣之財與投資，富時吸去台灣之人與資金，切斷與中國之關係，台灣才會成自由的經濟體飛黃騰達。「三不政策」正證明了這一經濟原理的真實性。

「探親」開啟了兩岸交流的大門，大門一開，探親演變成觀光，觀光成投資，一九八九年天安門事件，中國受國際制裁經濟奄奄一息之際，台灣的探親帶去了財，觀光帶去了工廠與僱傭。

到中國設廠的「台商」，在成本及匯率紅利下無往不利，打擊留在台灣的廠商，迫使根留台灣的廠商也一起往中國跑。台灣的成長動能銳減，經濟成長由一九八七年的十二．七％，降至一九九三年的六．八％，從此二位數成長成為歷史。

一九九○年代台灣經濟成長率尚能保持六．六％的中高成長，係拜李登輝總統的「戒急用忍」政策。「戒急用忍」，簡言之，就是以「政治力量」阻擋中國磁吸於某一台灣可忍受之程度的經濟政策，對企業之投資中國設置上限，有的業種（如晶圓、金融）即不得登陸。至一九九九年台灣海外生產比重壓制在十九．二八％，對中國出口依存度亦壓制在二十三．八％之低水準，奠定了當今台灣尚能執世界半導體業牛耳之地位。

陳水扁執政，二○○一年棄「戒急用忍」，採積極開放。台灣ＩＴ產業（手機電腦）四年間從台灣消失，但中國就在此時完成大崛起，二○○六年ＧＤＰ成長衝上十二．六八％，登ＩＴ產業世界王國。二○○七年台灣對中國出口依存度達四十．七％，海外生產比重四十六．一三％，平均經濟成長率降至四．八六％。馬英九的開放全面三通及ＥＣＦＡ政策，進一步讓台灣對中國依賴日深，台灣經濟一落千丈，二○一五年經濟成長○．六五％。

這些都拜對中國之開放，我們真的還要慶祝歌頌這「兩岸交流三十年」嗎？

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）