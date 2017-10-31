首都市長常常成為國家元首，李登輝、陳水扁、馬英九就是。即使同黨，總統、首都市長兩者之間也有競逐性，何況只是政治盟友，看看現在的日本東京都知事小池和日本首相安倍互別苗頭的樣子。

現在的柯Ｐ，說什麼政治素人，野望好像藏不住，又讓人感到顏色政治的不可捉摸性。當年的支持者看在眼裡，有些不耐，是正常的反應。台灣對追尋建構正常國家還是有期待的。

看看一九九五年，在中國國民黨分裂競逐出線的台北市長陳水扁，如何說民進黨的總統候選人彭明敏與李登輝競選要勝出如同「阿婆仔生子」的盛氣凌人嗎？這就是首都市長的氣勢，同黨也不能倖免！

市政滿意度高，陳水扁市長連任敗於中國國民黨馬英九，落選感言：「對政治人物的無情是偉大城市的特徵。」多麼謙虛的幕僚稿！落選的陳水扁又在中國國民黨分裂競逐，打敗連宋的總統夢，成為二○○○到二○○八年兩任總統。馬英九八年市長，後來也當選總統，他對自己黨的最大貢獻就是讓中國國民黨輸輸去！

政治權力，專制時代靠宣傳與秘密警察，民主時代靠廣告。台灣已從專制走向民主，候選人重視文宣，在廣告方面使出渾身解數，是什麼樣的人不重要，被塑造成什麼樣的形象才重要。選民會感到欺罔性而後悔、不滿，原因在此。但是又何奈，七仔八仔，五十步笑百步！

今年（二○一七）夏天，在台北上映一部以首爾市長競選為題材的韓國電影《超級市長》，導演朴仁濟把選舉政治拍得淋漓盡致，崔岷植把首爾市長選戰刻劃得入骨入肉。不知道台北市民多少人看了？柯Ｐ或其他政治人物又有多少人看了？

當代政治可不是德國政治思想家韋伯的政治志業說，有些或許是政治投資業或暴發戶！尤其，從專制脫離出來，在後殖民情境發展的國家，譬如台灣，但台灣不像韓國有那麼多電影有鞭辟入裡的批判。台灣電影期待補助、輔導多，文化依賴政治也多。

政治必須被監督，有期待有鞭策，否則權力任意妄為，期待被辜負了。政治人物常自以為是，奉承者多，容易忘了我是誰？拿手指別人習慣了，被支持時笑得合不攏嘴，支持者有些意見就不高興。人民還是要有雪亮的眼睛，尤其台灣從威權專制走向民主化，是要追求建構一個正常國家，而不是進入俗化政治，不要跟著隨隨便便的政治人物搖頭晃腦！（作者李敏勇，詩人）