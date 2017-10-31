自由廣場》大醫院被小手續費「卡」住了

◎ 蔡銘燦

推動多年的「看病刷卡」制，竟有大醫院因不願負擔區區一、二十元手續費而耽誤延遲。讓人見識到大醫院的「格局」，有負醫療技術冠全球的美譽。

該大醫院高層咸認為醫療費用與一般消費不同，無法相提並論。真是這樣嗎？坦白說，本質上，今天的醫療院所與一般營業場所並無二致。民眾上門求診，醫病關係就如店主與買家，雙方正進行一場以金錢「買」健康的交易。差別的是，醫療店家強勢主導過程，醫師權威性的「推銷」，且幾無「討價還價」空間，一切醫師說了算。縱使健保給付制度一再更改，每每讓醫院、醫師怨聲載道，但醫院仍不斷擴充設備，引進最先進的儀器。

友人心血管疾病住院，醫師說阻塞嚴重，所以要裝自費塗藥的支架，要價七萬五；另一名親戚脊椎開刀，醫師建議使用自費醫材，品質較好，花了二十幾萬…，生命交關，醫師的話如聖旨，病患相對弱勢，能說不嗎？就算「儉腸勒肚」或借貸，也要做吧。這些數字的背後，究竟帶來多少利益，醫院和醫師最清楚。

龍頭大醫院嘆一年無力負擔上千萬元刷卡手續費，何不想想，一、二十元手續費可以累積到上千萬，可見病人數、看診量也相對龐大，病人動輒上千元甚至幾萬元的自付額，刷個卡方便，讓醫院支付二十元手續費，合情合理，為何如此錙銖必較？

（作者為藥品行銷人員，台南市民）