自由廣場》《青年時評》談連勝文

◎ 李中鼎

教育部課審大會選出高中國文課綱選文，連橫的〈台灣通史序〉因內容涉及歧視原住民被剔除，媒體報導，連橫曾孫連勝文感到不滿，怒批罪名莫須有，挑明政府若要去中國化，就正大光明點，無須遮掩。看完連勝文的回應，筆者實在是不知其所云。

連勝文表示，《台灣通史》成書時呈現數百年前的台灣狀況，若以現在標準評斷台灣數百年前的情形，歧視原住民族「豈不是莫須有的罪名」。此言論更是好笑，連勝文到底是現代人還是數百年前的人？歷史是不可逆的，唯有從現在開始改善，方有未來可言，萬萬不可因為從前沒有發展，現今就放置不管，應該要以前朝的錯誤為警惕，加倍改進日後的不足。

不曉得連勝文有沒有讀過《台灣通史》，這片婆娑之洋、美麗之島，因為你們的篳路藍縷，導致原住民們顛沛流離。當台灣提倡正義、社會正在轉型的時候，還能支持「臺灣固無史也」這種論調，這樣的子孫，連橫若地下有知可能也是搖頭嘆氣吧。

再者連橫什麼時候代表中國了？相較於洪繻的堅持反抗日本殖民統治，連橫的〈鴉片有益論〉才是真正的禍國殃民，然而這樣的人格操守，就筆者認為早就該剔除了，怎麼會到今天才換掉呢？

現行的制度，從小到大連國家考試的國文考題，都是在考中國文史這些與台灣現實生活完全脫節的內容，儼然成為「新八股文」，造成年輕學子「兩耳不聞窗外事，一心只讀聖賢書」的後果。國文科目的教學極度欠缺在地學的教學，就難以讓學生產生對身邊環境的認同。

（作者為台北教育大學臺灣文化研究所學生）