自由廣場》與溫哥華的計程車司機聊天

◎ 張立群

暑假到加拿大落磯山脈旅行，回程時從飯店搭計程車前往溫哥華國際機場，途中看到一台白底鑲藍邊的SMART小車從旁呼嘯而過，上頭CAR2GO的商標十分顯目，我問司機：「加拿大這麼大，也流行這種兩人座的小車嗎？」原本默默開車的司機，操著濃濃印度腔的英語講了起來：

「這種車一旦發生碰撞根本毫無緩衝，裡面的乘客會變成夾心餅乾！」

我接著問：「車上CAR2GO的logo，是什麼？」

「這是共享經濟的汽車版本。」司機的話匣子一開，印式英文連珠砲式的連發，我吃力的聽著。

「還有那個Uber叫車服務，私家車不需繳營業稅和保險費，也不用登記那貴森森的營業許可證就可以載送客人，對於我們這些合法申請的計程車司機來說，這簡直是一種犯罪行為！」司機憤憤不平的說著。

「我光是繳計程車的保險費一年就要八千多加幣（約二十萬台幣。回台後我Google到卑詩省的計程車保險費一年約四千到一萬加幣，視營業區域和行車紀錄而定），而且卑詩省境內只一家保險公司（ICBC, Insurance Corporation of British Columbia）有，沒有其他保險公司競爭，所以保費比加拿大其他省份還貴。雖然（加拿大）政府目前判定Uber違法，禁止Uber營業，但你相信我，過不久政府一定又會讓Uber合法，因為官員拿了under table money（賄賂）！」

「如果他們拿了under table money，那不就是政治醜聞了嗎？」

「我認為不只在加拿大，連你們台灣，甚至在中國大陸，Uber都有可能捲土重來，你等著看吧！」

不久，機場到了，印度司機又恢復他那辛勤工作的本色，迅速地把行李卸下，我刻意多給他小費，也告訴他希望Uber和CAR2GO不會讓他失業。

這段旅程的最後風景，讓我至今仍反覆思量，有些所謂「共享經濟」的新商業模式，本質上是否只是披著科技外衣的不公平競爭？

（作者為醫師，新北巿民）