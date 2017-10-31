自由廣場》台灣成就6782公里的肯定

◎ 施雅軒

蔡總統於十月二十八日過境美國夏威夷，有人計算，這趟太平洋友邦之旅因此繞道多飛了六七八二公里，孰不知這多出來的六七八二公里，正是來自於台灣為穩定東亞地緣政治的肯定。

今年六月十三日，與中華民國建交逾百年的巴拿馬和中國建交，我方也隨即宣布與巴拿馬斷交。但是由於巴拿馬與美國於拉丁美洲的政治結構牢不可破，巴拿馬轉投中國，必然是受到美國支持才有的舉動。事後巴拿馬總統在六月十九日抵達美國與川普會面，雙方無任何相關評論，即是「默許」的證明。

那美國政府為何需要支持巴中建交？當時全球政治氛圍，就屬解決朝鮮核武問題最為急迫，台灣於巴拿馬的外交挫敗，顯然是美國說服中國加入制裁行列的動機之一。

為了成就東亞政治的戰略性穩定，蔡總統除了事發當天十三日談話，罕見使用「對於巴拿馬宣布和中華民國斷交，並且與中華人民共和國建交」的核彈級開場，往後並沒有任何對抗行為針對中國而來，不去挑戰十九大籌備期間的高敏感性政治，十月十日的談話更重申四個不變，台灣委屈地繼續著東亞和平的道路，如今十九大也結束了，蔡總統多飛了六七八二公里來到美國夏威夷，表面上是繞道，實際上卻是美國對台灣高度克制的肯定，而於蔡總統出訪旅程開了個大綠燈。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）