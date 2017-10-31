◎ 彭明敏

李登輝說「台灣與中國的關係是國際而特殊的」；陳水扁說「台灣中國一邊一國」；賴清德則破釜沉舟，公言認同台獨。台灣最高行政首長公開表示台獨是其終極目標，這是台灣史上劃期性的重大突破。賴院長的見識、勇氣、誠實和坦率令人激賞。

在國民黨戒嚴之下，台獨是死罪，不知有多少有理想的社會人士和優秀青年為其殉死，回想起來不禁淚流；即使解嚴以後，雖然台獨在民調中高昇，仍無法登大雅之殿，僅作罵人、侮辱、歧視、輕蔑之用。賴院長一夕談，賦以台獨尊嚴、自信和驕傲，登堂入室成為台灣政治的主流。統派聽了既憂又喜，憂的是台獨擴張，喜的是依他們視為聖典實則荒唐的中國「反分裂國家法」，賴院長已成為現行犯，中國可以通緝拘捕之。他們期待中國會有強烈的反應，不料國台辦僅有氣無力地發表統一八股就禮成；又期待十九大，但是習近平也在他三個半小時的大演說中，關於統一老梗重複，甚至對台灣體貼的說「尊重現有制度和生活方式」，統派的失望可想而知。於此他們渲染二○二○攻台，攻佔離島一類謠言，中共軍部也發表其航母和軍機將圍繞台灣航行，以為台灣人看到前世紀的二手老舊航母及俄製軍機就會恐慌。

依習近平的維安政策，要買家庭菜刀或木工小刀都要登記，使世界驚異。但他也有值得肯定的一面，他似乎了解現實世界大勢並有自知之明。現代世界已不許以武力解決領土紛爭，遑論專制獨裁國家征服民主自由國家。台灣問題非單純的軍力問題，牽連到中國在世界的地位，甚至其政權能否存續。中國攻台，日美必會介入，歐盟也必對其發動經濟制裁。中共政權存在的正當性建立於經濟不斷發展，個人生活不斷改善，一旦經濟停頓或後退，人民生活惡化，中共便失去其存在的正當性，政權必動搖甚至崩潰。習近平明知之，對台灣不得不極為慎重，軍頭們雖喊攻台，但他們因經商或貪污生活優渥，真的願棄之而去冒命嗎？習近平知道攻台是要步入自滅之路。

中共維安體制愈來愈「北韓化」。我們要全力深化民主自由的信念和制度，把跟中國的差別凸顯，差別愈大，國際愈會對台灣的存在與安全關懷和支持。

（作者為前總統府資政）