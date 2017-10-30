鏗鏘集》比習近平還習近平

盧麗安生長在高雄，但沒有台灣夢；留學英國，也沒有英倫舊夢；落戶紅樓中國，倒和習近平一樣作中國夢，而且還要求台灣人把自己的夢「融入中國夢」；佛洛伊德再世，也難解如此奇人怪夢。

生理的夢沒有人能控制，十三億中國人最大的自由，應該是夜裡可以夢見白天不能做的事。只要你一夢醒來不要大嘴巴，到處說你夢到皇帝駕崩，劉曉波復活之類的話，也許可以保平安。

習近平要表現「雄才大略」，白天作非生理的「中國夢」，盧麗安更霸氣，很不屑「台灣夢」，放言「台灣夢」如果不併為「中華民族偉大復興」的中國夢，那只是「黃粱一夢」。

如此學舌「姓黨」，比習近平還習近平，難怪英文「中國日報」夾帶在華盛頓郵報的廣告，照片蓄意註明她是「來自台灣的代表」，讓人誤以為台灣人已經在作「紅」樓春夢。

習近平美夢連連，不但有民族復興夢，還有列入黨章的獨裁皇帝夢，這些都不是台灣人能欣賞的夢。台灣人的夢，不但夜裡有魂遊的自由，而且白天有選擇的自由，這種夢與中國夢系統不合，語言不通，無法相融。

如果沒有自由的「台灣夢」，盧麗安在中國值幾個錢？萬一不幸台灣夢消失，「台灣代表」再怎麼輪，也輪不到她！

盧麗安的夢話，形同呼應習近平的反分離，但中國夢既然那樣甜美，藏族、回族乃至香港族為什麼不甘心變種成「中華民族」，而要作他們自己的獨立夢？

在習近平定於一尊之日，盧麗安急於表功唱衰台灣，竟把常用於罵「皇帝夢」的「黃粱一夢」老話，搬出來罵尋求自由普世價值的台灣夢，她不怕引起「思想警察」的聯想？

（作者王景弘，資深新聞工作者）