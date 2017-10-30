自由廣場》一例一休翻修的啟示

◎ 張溫波

賴揆宣布，提前（行政版）翻修「一例一休」增訂僵化糾結條款，特別是「七休一」大幅鬆綁，為勞方、資方、官方解套，深獲喝彩，也表示政府真誠反省。

早在去年下半年勞動部啟動勞基法增訂一例一休新制僵化條款時，勞資代表、學者專家就紛紛建言，認為新制窒礙難行。今年一月一日起，該新制正式上路，原預期的各項問題陸續呈現，勞動部掌握釋示專權，堅拒適時再修法，重傷勞資雙方，並嚴重損傷政府形象。勞動部缺乏「彈性或靈活性」的意識感，實驗結果是全民付出的龐大代價，全民買單。

勞動部林美珠部長說，立法初衷為保障勞工權益，避免勞工過勞。其實真正過勞的困擾，是新制上路以來，資方流失訂單，勞方沒得加班，低薪而處於生存線邊緣的勞工更苦不堪言。

勞動部既然有權提案，並有能力制定嚴密新法，也必然有能力解套。原來增訂僵化條款就須一次全部刪除，整體工時工資系統尊重勞資雙方協商機制，必要時政府介入協調，以發揮勞資雙方生命共同體的精神。如此，可讓勞動市場具有充分彈性及靈活性，以增進勞動市場效率，資方賺取更多盈餘，勞方分享「紅利」更多，何樂而不為呢？

期盼勞動部能反省，並體會彈性對勞動市場何其重要，再修法務須配合行政院版本，並誠懇與立法委員、勞資雙方密切合作，塑造勞方、資方及官方三贏的融合局面。

（作者曾任台大教授、經建會退休）