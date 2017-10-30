自由廣場》賴院長，請加油，我支持您！

◎ 胡文琦

從陳前總統、馬前總統執政以來，就一直存在並困擾著台灣企業甚至是跨國集團的五缺問題「缺地、缺水、缺電、缺工、缺人才」，行政院長賴清德已確定將修正「產業創新條例」，增訂工業區閒置土地強制拍賣條款。此外，為了鼓勵產業研發及創新，過往因研發或技術轉移所取得的股份，現行規定是給予五年的免稅優惠；未來亦會修正為移轉股權時才課稅。

筆者曾任職台北市中小企業輔導服務中心執行長，老實說，「五缺」問題早已成為有嘴說到沒口水的「陳年老案」。現在看到賴揆對準五缺提出強制拍賣的「起身砲」，著實令人佩服他的果斷與勇氣。賴揆甚至加班開會檢視企業的「缺工、缺人才」問題，同時要求勞動部、教育部及科技部提出相關配套。果若賴揆真的「說到做到」，那筆者就真的要給他高度肯定了！因為，藍綠再怎麼「政黨輪替」，官僚只須唸出一句「依法行政」魔咒，不管是天王老子還是牛鬼蛇神，都拿這些「鐵打的衙門」、「流水的官」一點皮條也沒有。

目前全國工業區有七四七公頃閒置土地，面對部分廠商刻意囤積土地「坐地起價」損人不利己的哄抬行為，賴揆能務實開出第一槍，筆者有著高度期待，相信台灣所有中小企業也會睜大眼睛看。真心期待賴揆能做好、做滿、做完！

（作者為前中國國民黨文傳會副主委，新北市民）