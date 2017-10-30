自由廣場》（澄社評論）台三線與米香廊道

◎ 紀駿傑

客委會主委李永得與花蓮立委徐榛蔚的爭議延燒了幾天，連立院國民黨團與行政院長也都被牽扯下水。做為花蓮地區的長期居民與教育工作者，對此事也有一些看法。

首先，花蓮地區的客家社群與客家文化資產，絕對是值得中央政府付出一些關注與資源的。花蓮在日治時期是全台日本移民村的最主要地方之一，相關產業以及特色地景也逐漸發展出來，包括蔗糖、菸草、稻米等，其中富里米還被選為輸出回日本給天皇食用的天皇米。戰後幾波從西部地區遷居的客家移民，更為花蓮增添了豐富的客家風味，及至今日客家人口佔了花蓮幾乎四分之一的族群人口，是花蓮重要的多元文化資產。

花蓮的這些地方客家特色，的確有條件發展成像台三線般重要的觀光廊道，而客委會過去十多年來也透過各種小型計畫的推行，努力發揚與提升這些客家特色的能見度。花蓮因擁有豐富乾淨的自然美景，以及多元族群共榮的社會文化特色，過去廿年來已經成為國人國民旅遊以及海外遊客的首選之地了，而前述的花蓮地方文化特色也大都自然而然地成為重要觀光據點。因此，一個新的「米香廊道」計畫來串連這些地方特色，的確是值得鼓勵推動的，這樣的計畫將屬於「錦上添花」的性質，所需的預算也相對有限。

相較而言，台三線計畫是屬於「雪中送炭」性質。主要因桃竹苗地區台三線的交通重要性逐漸沒落，連帶讓沿線特色客家社區與產業跟著消沉。誠然，當初民進黨推出台三線計畫時的確有選舉與選票的考量，但是當該計畫並未能幫民進黨帶來明顯的選票效益時，民進黨並未放棄該計畫而是更加強計畫內容的豐富度，時至今日已經開始有亮麗的成績開花了。

立委為地方爭取預算是天經地義的事，但此次的爭議點在於徐立委並未提出完整計畫書與預算便想要爭取客委會的空白支票，難怪李主委在捍衛納稅人錢財的基礎上要拒絕這樣的索討。當然，李主委對於立委的用詞與態度也有檢討的空間。期待徐立委在未來能認真地提出完善與合理的米香廊道計畫與預算書，為花蓮客家族群爭取觀光文化發展經費。

（作者為國立東華大學族群關係與文化學系教授）