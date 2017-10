自由廣場》大佛為誰響

◎ 高志仁

近來國際影展熱門台片《大佛普拉斯》,英文片名The Great Buddha+,取其由短片《大佛》發展延伸之意,而若由本片內涵與核心意象來看,For Whom the Buddha Tolls(大佛為誰響)會是個理想的英文片名。

此名源自出身牧師的十七世紀英國詩人John Donne名作No man is an island(無人是孤島)悼喪詩歌,一九五四年諾貝爾獎得主海明威以一九三○年代西班牙反法西斯內戰為背景的小說《戰地鐘聲》,即以上述詩作裡的一句For Whom the Bell Tolls(喪鐘為誰響)為名。

若問電影裡的喪鐘為誰響,首先當是為肚臍而響,林生祥的配樂為肚臍演奏詩意悠揚的安魂告別曲,身後飛碟屋一瞥唱曲更有天啟的味道。肚臍橫死溝渠前曾去中正廟祭改,然而廟祝講「神明也挑人的」,暗指在中華民國這座挑人獻祭的大廟,肚臍其實是「請鬼提藥單」。

大佛做為中華民國在台灣的象徵,黃信堯導演受訪多次提及,佛像工廠是台灣社會縮影,警衛和拾荒者角色代表平民百姓,老闆可比擬為政府,而不容質疑的佛像,就好比領土最西到噴赤河最南到曾母暗沙的虛構中華民國云云,一般評述多討論電影的社會階級差序刻畫,如此政治暗諷內涵則少見闡釋。

原英詩問「喪鐘為誰響」,回應以It tolls for thee(是為你而響),也就是為每一個聽到鐘聲的人而響,因為沒有人是孤島,每個人都是所有人整體的一部分,任何人的死亡都象徵包括其他所有人在內的一次整體的衰亡。

而大佛為誰響?可以說,是為「三分靠作弊、七分靠後壁」的中華民國流亡台灣的底層悲命共同體而響,為黨國體制下有辜無辜受難的無名有名冤魂而響,這形成了本片廣泛吸納心懷國族/弱勢台灣影迷的多層次關懷共感在地內涵,作用於台灣國民集體心理意識基底,豈止是為九天雲霄飛碟屋住民肚臍一人安魂哀悼而已!

究其實,大佛是為全體中華民國流亡台灣人而響,阿彌陀佛,善哉善哉。

(作者為「一中不合作」部落格版主,http://kotsijin.blogspot.tw/)